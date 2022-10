DUELL: Nate og Cengiz måtte møtes i kveldens danseduell.

Ute av «Skal vi danse: All stars»: − Utrolig kjipt

Fire par kjempet om plass i semifinalen av «Skal vi danse: All stars». I kveld var det Nate Kahungu som røk ut.

– Det føles utrolig kjipt, sier Nate om å ryke ut av konkurransen.

– Jeg hadde ett mål da jeg sa ja, og det var ikke å bli toppidrettsutøver, men det var å bli en bedre danser. Og jeg kunne ikke spurt om en bedre reise med Nadya.

Konkurransen spisser seg til i «Skal vi danse: All Stars» med bare fire par igjen.

Etter de første stemmene var talt opp, var det Cengiz Al og hans partner Rikke Lund som måtte ut i danseduell mot Nate Kahungu og vikar Mai Mentzoni.

Det var proffdanser Mai Mentzoni som steppet inn som Nates dansepartner under kveldens direktesending, etter hans faste dansepartner Nadya Khamitskaya skadet seg på trening. Mentzoni danset med dommer Morten Hegseth da han danset i 2018.

– Det er veldig vondt og vanskelig, og ikke gøy, sa Cengiz om å være i danseduell mot Nate.

Dette var Cengiz’ første danseduell, mens Nate har vært i duell før.

Aleksander Hetland og dansepartner Helene Spilling, og Jørgine Massa Vasstrand og dansepartner Santino Mirenna gikk direkte videre til semifinalen.

– For meg er kanskje Cengiz den mer komplette danseren, sa dommer Trine Dehli Cleve etter duellen.

Alle tre dommerne sa de ønsket å se Cengiz videre.

Dommerne Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Lingjærde.

Det var Halloween-stemning på «Skal vi danse» i kveld, dommerne i skumle kapper, kråkevinger og djevelhorn, og glitrende dansende zombier på gulvet.

Aleksander Hetland innrømmet tidlig i sendingen at det var heftig å være i kvartfinale.

– Jeg digger det, det er ekte press, jeg elsker det, sa han før tredje par inntok parketten.

Etter at alle hadde danset en dans hver, var det duket for parduetter.

Parene skal danse to og to. Konkurrentene må samarbeide.

– Det blir en ekstra utfordring, en twist på programmet. Det blir spennende å se hvordan de utnytter hverandres svakheter og styrker, sa dommer Hegseth før duettene.

Når parduettene er ferdige, skal seerne stemme.

RUMBA: Aleksander Hetland og Helene Spilling.

Alt om kveldens danser:

Aleksander Hetland og Helene Spilling danset rumba til «Toxic» av Britney Spears.

Dommeren var imponerte.

– En brennheit rumba, dette var så bra! sier Morten Hegseth.

– Det burde vært aldersgrense på dette, legger han til.

Steingod og full av seighet, fy søren så rått, synes Trine Dehli Cleve.

– Rumpa vanskelig. Jeg er veldig imponert. Aleksander du har meldt deg på, du er med, sier dommeren etter dansen.

Dommerpoeng: 27

TANGO: Cengiz Al og Rikke Lund.

Cengiz Al og Rikke Lund danset tango til «In Your Eyes» av Robin Schultz & Alida.

Dehli Cleve jublet etter tangoen:

– Jeg er helt sikker på at hele dansenorge er så fornøyd – dere leverte en helt autentisk konkurransetango, og for deg uten bakgrunnen. Det skal ikke være mulig – mektig imponert, sier hun.

Sylskarp, synes dommer Merete Lingjærde.

– Du leverer igjen, du holder deg i karakter, du er super musikalsk. Nok en gang «Straight to the point».

Dommerpoeng: 29

SLOWFOX: Nathan «Nate» Kahungu og Mai Mentzoni.

Nathan «Nate» Kahungu og Mai Mentzoni danset slowfox til «Ghost Town» med Benson Boone.

Helt nydelig sa Trine Dehli Cleve.

– The show must go on, den utfordringen har du tatt med ny partner, i en nydelig og veldig elegant slowfox. Savner bare litt mer tyngde i gulvet. Limet mellom bevegelsene, mente Lingjærde.

Morten likte det veldig, veldig godt.

– Det ser ikke vanskelig ut, men det er veldig teknisk krevende, det vet vi Mai som øvde og øvde på dette.

Dommerpoeng: 27

ARGENTINSK TANGO: Jørgine Vasstrand og Santino Mirenna.

Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna danset argentinsk tango til «Zitti E Bouni» av Måneskin.

Det var full og vill applaus etter tangoen til dette paret. Salen reiste seg. Jørgine gråt.

Fy f ... hørtes fra micen til Hegseth som måtte kaste jakken:

– Dette er det råeste og sykeste jeg har sett.

Trine Dehli Cleve sier argentinsk tango er mer sensuelt for henne, tradisjonelt sett. Denne tangoen var ikke sensuell, men hun likte den. Det gjorde hun.

Lingjærde holdt på å lette fra gulvet.

– Det er det beste jeg har sett, de beina dine står som en påla i gulvet, Jørgine, dette var helt magisk, rett og slett, halleluja!

Dommerpoeng: 30

DOBBELTDANS: Parene Aleksander Hetland og Helene Spilling med Nathan «Nate» Kahungu og Mai Mentzoni.

Aleksander og Helene/Nate og Mai danser til «Bad Guy» av Billie Eilish ».

Morten Hegseth snakker om de fineste mannfolkene i landet, og sier han koste seg skikkelig.

– Dere er veldig flinke til å spille på hverandres kvaliteter, dere fikk det til å flyte, fin formasjon, bra show, sier Trine Dehli Cleve.

Dommer Merete Lingjærde synes de spiller på lag, men blir ikke blåst i bakken. Men bra gjennomført og fin underholdning, som hun sier.

Dommerpoeng: 26

DUETT: Parene Jørgine Vasstrand og Santino Mirenna sammen med Cengiz Al og Rikke Lund.

Jørgine og Santino/Cagiz og Rikke danser til «She Wolf» av Shakira.

– Det er litt av en gjeng, jeg sitter bare og nyter fin dans, sier Merete Lingjærde, som synes de matcher hverandre, selv om det koreografisk blir litt hummer og kanari.

Hegseth er langt mer positiv. Han likte samblandingen.

– Dere er gode hver for dere og perfekte sammen. Som biff og bearnaise, sier Hegseth.

Dommerpoeng: 25

Dommer Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.