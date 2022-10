ÅPNINGSDANS: Det kan se ut som Halloween har inspirert kveldens sending.

Kvartfinale av «Skal vi danse: All stars»

Nate Kahungu får en ekstra utfordring under kveldens sending, siden hans dansepartner Nadya er skadet.

Konkurransen spisser seg til i «Skal vi danse: All Stars» med bare fire par igjen.

Det er Halloween-stemning på «Skal vi Danse. All Star» i kveld, dommere i skumle kapper, kråkevinger og djevelhorn, og glitrende dansende zombier.

De siste åtte deltagerne skal svinge seg på parketten til dommerne og publikums harde dom.

Til slutt må ett dansepar legge danseskoene på hylla, og tre par kan juble for å ha danset seg inn i semifinalen.

Aleksander Hetland og Helene Spilling, Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna, Cengiz Al og Rikke Lund og Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya gjenstår.

Men det blir proffdanser Mai Mentzoni som har vikariert som Nates treningspartner det siste døgnet, som stepper inn og er hans partner under kveldens direktesending.

Mentzoni danset med dommer Morten Hegseth da han danset i 2018.

Forrige lørdag var det Kathrine Moholt som gikk ut av konkurransen.

– Nå takker vi av den største «Skal vi danse»-profilen gjennom tidene, sa programleder Anders Hoff, som for øvrig ledet programmet med Moholt i perioden 2017–2021.

RUMBA: Aleksander Hetland og Helene Spilling.

Alt om kveldens danser:

Aleksander Hetland og Helene Spilling danset rumba til «Toxic» av Britney Spears.

Dommeren var imponerte.

– En brennheit rumba, dette var så bra! sier Morten Hegseth.

– Det burde vært aldersgrense på dette, legger han til.

Steingod og full av seighet, fy søren så rått, synes Trine Dehli Cleve.

– Rumpa vanskelig. Jeg er veldig imponert. Aleksander du har meldt deg på, du er med, sier dommeren etter dansen.

Dommerpoeng: 27

