SE OPP: Fanny (Maria Austgulen) trenger andre transportmuligheter enn trapp etter at hun havner i rullestol.

TV-anmeldelse «Nede»: Kunsten å se oppover

Glitrende komedie fra bekmørk hverdagstragedie.

«Nede»

Norsk dramakomedie i seks deler

Med: Maria Austgulen, Mari Hauge Einbu, Isabel Bråthen m.fl.

Serieskaper: Tina Rygh

Regi: Siri Seljeseth

Premiere på Viaplay søndag 21. august

Fanny (Maria Austgulen) blir rullestolbruker etter en trafikkulykke som dreper bestevennen Kurt. I en overgangsperiode flytter hun inn hos den nyeseparerte tvillingsøsteren Fam (Mari Hauge Einbu). Inn i denne opprøskede hverdagen deiser også Jill (Isabel Bråthen), gravid med Kurts barn inn.

Fanny vil helst drikke for mye og ikke svare intetsigende på tomme optimistiske fraser rundt framtiden fra rullestolen. Samtidig er det noe uklart hva som egentlig skjedde da nervetrådene i ryggen ble revet av.

Tina Rygh (Blant annet «Sigurd fåkke pult», «Basic Bitch» og «Kjære landsmenn») debuterer som serieskaper uten å bli overdrevet i sine overdrivelser.

Her kokes humor av den mørkeste tragedie uten å bli konstruert grenseoverskridende eller kynisk. «Nede» har knallhard realitetsorientering, sviktende fremtidsutsikter og Kaurismäki-tilbøyeligheter. Samtidig tar den så mange fordommer på kornet at det er vanskelig å holde tellingen.

SE OPP: Jill (Isabel Bråthen) får med seg Fanny (Maria Austgulen) på yoga for etterlatte. Det hjelper ikke.

Blendende mørkmunter, med ambisiøs komedie fra flere dunkle steder samtidig. Forenklet en krysspolinering av «Pørni», «Unge lovende» og Bård Breiens «Kunsten å tenke negativt» (2006). Men her følges også den gode Viaplay-tendesen til å oppdage nytenkende humor med dramatisk dybde fra «Ida tar ansvar» (2022).

Med et ørlite unntak for rollen til Fam og Fannys mor (Janne Kokkin) er «Nede» tett på folk som går gjennom akkurat skrudde nok situasjoner til at de virker ekte. Behovet for fasade og Fannys fullstendige avsmak for dette gjør disse seks episodene til noe helt annet enn de potensielle håpløse handikapvitsene det kunne ha endt opp med.

Til tider tenderer man mot «Kampen for tilværelsen»-vanvidd og velferdsmatthet. De virkelig absurde og knirkete tendensene følges derimot ikke godt nok opp. Uten at det egentlig gjør veldig mye.

Et mangfold av skuespillerne har vært tilknyttet Trøndelag Teater samtidig. Det virker å gjøre samspillet enda mer naturlig gnistrende.

SE OPP: Søstrene Fanny (Maria Austgulen) og Fam (Mari Hauge Einbu) møter hverdagen på hvert sitt vis i «Nede».

Særlig Maria Austgulen upreger seg som en ny stjerne. Hennes imponerende talent for lakonisk komedie og resting bitch face-oppgitthet gjør 32-åringen nesten for troverdig i rollen som Fanny.

Siri Seljeseth («Unge lovende») regisserer fokusert, der man ofte deler synsvinkelen fra rullestolen. Sammen med fotograf Håvard Byrkjeland brukes Fannys perspektiv direkte og usentimentalt. Hverdagslige rullestolutfordringer løftes innsiktsfyllt fram kun ved hjelp av kameraet.

Musikkbruken er upåklagelig og betimelig perfekt timet norsk gammelpop. Tobben & Eros «Kjersti» blir et varmt høydepunkt i avslutningen. Også Dizzy Tunes og Grethe Kauslands «Jeg har det bra» får en helt annen dimensjon.

Komedie er som kjent tragedie pluss tid. Her har man ikke latt tragedien får formidlende tid. Og det er der latterens mørke kommer til sitt aller beste.

