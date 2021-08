STJERNER: Hovedrollene Tanner Buchanan og Addison Rae på visning av «He's All That» i Los Angeles 25. august.

Slet på innspilling

Tanner Buchanan (22) måtte holde seg søkkvåt i seks timer i kaldt vær da han og Addison Rae (20) spilte inn «He’s All That».

Seerne har vurdert «He’s All That» til 4,5 av 10 stjerner på filmdatabasen Imdb, men den ligger likevel på førsteplass på Netflix etter premieren i helgen.

«He’s All That» er en nyinnspilling av «She’s All That» fra 1999 der Freddie Prinze Jr. og Rachael Leigh Cook spilte hovedrollene.

HESTER: Buchanan og Rae fikk også prøve seg på hesteryggen gjennom filmen.

I denne nye vrien spiller youtuber Addison Rae den populære high school-jenta Padgett Sawyer som blir dumpet av kjæresten og vedder på at hun skal klare å gjøre en tilsynelatende nerdete gutt til skolens hunk innen skoleballet.

Tanner Buchanan spiller ikke helt uventet gutten som skal forvandles i kjent «Pretty Woman»/«Pygmalion»-stil.

RIVALER: Peyton Meyer som Jordan Van Draanen, Madison Pettis som Alden og Tanner Buchanan som Cameron Kweller i «He’s All That».

Til Entertainment Weekly forteller Buchanan at det mest utfordrende på innspillingen av filmen var scenen der han skal vise seg i våt dress utendørs.

– Det var faktisk ganske kaldt i California den kvelden. Vi holdt på fra midnatt til 6 på morgenen. Det var rundt fire-syv grader ute, jeg var gjennomvåt, selv om du egentlig ikke kan se det så godt, og jeg måtte gå i dusjen hver halvtime og så gå ut igjen og fortsette scenen. Det var ikke veldig behagelig, forteller Buchanan.

SPARRER: Jacob Bertrand og Tanner Buchanan i «Cobra Kai».

Rae ber i intervjuet Buchanan om unnskyldning fordi hun hevder hun rotet til scenen så de måtte filme den mange ganger.

Youtuberen som nå er kjent for å være vennen til Kourtney Kardashian, som også spiller en liten rolle i filmen, sier det for henne var mest spennende at det var hennes aller første film – og at de fikk ri på hester.

KARATE: Buchanan i «Cobra Kai» som nylig ble fornyet med sesong 5.

I motsetning til Rae, har Buchanan en lang rekke filmer og serier bak seg på CV-en. Om du synes det er noe kjent med 22-åringen, kan det være fordi du har sett ham i for eksempel «Cobra Kai» der han trente karate med Ralph Macchio, eller i «Designated Survivor» der han spilte sønnen til den påtroppende presidenten spilt av Kiefer Sutherland. Buchanan har vært aktiv på film og TV siden 2010.