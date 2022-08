Orienteringsløperen vant «Norges sprekeste»: − Litt over forventningene

Linda Verde (72) stakk av med seieren i TV 2s nye reality-konsept «Norges sprekeste».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

På en feriekoloni på Hurumlandet har ti pensjonister mellom 68 og 77 år deltatt i varierende, fysiske og utfordrende konkurranser for å bli kåret til «Norges sprekeste». Mandag gikk Linda Verde til slutt seirende ut av finaleduellen mot løpedronningen Mariann Stenbakk (77).

– Det var veldig moro. Det var litt over forventningene, og jeg er fornøyd, sier Verde på telefon til VG.

Verde har drevet med orienteringsløp i mange år og kan vise til både NM-medaljer, kongepokaler og nå den gjeve tittelen som «Norges sprekeste».

DAMEKAMP: Det var Linda Verde og Mariann Stenbakk i den store finalen – en ren kvinneduell – som endte med at Verde vant overlegent.

– Aldri for gammel til å trene

Verde har alltid vært glad i å trene, men det var først da hun ble pensjonist for seks år siden, at hun tok opp igjen jevnlig trening.

– Jeg ble i bedre fysisk form etter jeg ble pensjonist. Det er ikke noe grunn til å sette seg ned å si at man er for gammel til å trene. Kroppen vil alltid respondere på trening, og man er aldri for gammel til å trene.

Orienteringsløperen takket først nei til være i «Norges sprekeste». Verde forteller at hun ikke kunne se for seg selv være med i et realityopplegg med så mye mediefokus.

– Jeg er ikke en typisk realitydeltager. Det var andre som var bedre til å fylle den rollen, sier hun og legger til:

– Jeg er veldig glad for at jeg ombestemte meg og begynte å tenke på en annen måte. Jeg vet at jeg hadde angret veldig hvis jeg hadde sett på programmet nå i ettertid.

KONKURRANSE: I åtte uker har deltagerne deltatt i varierende, fysiske og utfordrende konkurranser for å bli kåret til «Norges sprekeste»

Mistet ektemannen til kreft

Deltagerne ble godt kjent med hverandre under innspillingen av «Norges sprekeste». Samtlige åpnet opp om egne livserfaringer i løpet av programmet. Fitnessmannen Nils Harald Moe (75) knakk sammen i gråt da han åpnet opp om barndommen, og Verde delte sine erfaringer om tapet av ektemannen.

Verde forteller til VG at deltagerne ble så nære at de «taklet alle situasjoner og hverandres reaksjoner». I programmet får vi se Verde danse for første gang siden ektemannen døde av kreft i romjulen 2019.

– De andre visste jeg var blitt enke for få år siden, så det ble naturlig å fortelle litt om det, sier 72-åringen til VG.

Se klippet av Verde som forteller om tapet av ektemannen som hun møtte i 1977: