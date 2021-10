TV-KJENDIS: Øyvind Mund har frontet en rekke TV-program. Her under et intervju med VG i 2018.

Øyvind Mund slutter i «The Voice»

Øyvind Mund (56) gir seg som programleder for talentshowet etter nesten ti år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det får VG bekreftet fra TV 2.

– Vi er utrolig glade og takknemlige for den fantastisk fine innsatsen Øyvind har lagt ned som programleder i «The Voice», sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

Hun sier at kanalen er heldige som har Mund på laget, og at de skal fortsette sammen om andre prosjekter.

– Øyvind er en unik historieforteller som går rett gjennom skjermen i de programmene han har ledet for TV 2, og han skal ha en stor del av æren for at nettopp «The Voice» er blitt så populært, sier Haldorsen.

Mund: – Uproblematisk

Mund sier til VG at det å få lov til å jobbe med og oppleve så mange unge talenter, har vært spennende og inspirerende.

– Jeg har jobbet med «The Voice» siden starten, og at man gjør endringer etter såpass mange år, er helt naturlig. Sånn har det vært i mange andre TV-formater opp gjennom – med bytte av programledere, juryer, mentorer og så videre. Så det ser jeg som helt naturlig og uproblematisk, sier Mund og legger til:

– Jeg har fortsatt spennende oppgaver i TV 2s programavdeling, og ønsker min «The Voice»-etterfølger masse lykke til.

Hemmelig arvtager

«The Voice» gikk for første gang på lufta i Norge i januar 2012. Mund har vært programleder for alle seks rundene siden. 700.000 seere fulgte vårens sesong, men når sesong syv dukker opp etter nyttår, blir det altså med en annen ved roret.

– Vi gleder oss til å fortelle hvem som tar over stafettpinnen som programleder når vi går i studio i nær fremtid, sier Haldorsen.

Se vinneren bli kåret her:

Mund har også ledet program som «Landskampen», «Samme tid neste år», «Gylne tider», «Ønskedrømmen», «Tid for reise», «Astronautene», «Alle mot én» og «God morgen Norge». Det var i sistnevnte han startet TV-karrieren i 1994.

I 2004 stakk han av med den gjeve Gullruten-statuetten for beste mannlige programleder – for «Gylne tider», der han og kollegene reiste verden rundt for mimremøter med kjendiser.

I et stort intervju med VG for tre år siden fortalte Mund om at han i barndommen drømte om å bli fotballspiller. Senere var det sportskommentator han ville bli – før skuespilleryrket begynte å lokke. I stedet endte han opp som en folkekjær programleder på TV 2.