OVERLEVE: Det blir tøft å holde seg i live i «All of Us Are Dead».

Ny nummer én på Netflix

Koreanske «All of Us Are Dead» gikk rett inn på førsteplass på Netflix globalt. Den slår premiereuken til «Squid Game».

Publisert: Nå nettopp

28. januar kom tolv episoder av «All of Us Are Dead» på Netflix. Denne uken er den på førsteplass på Netflix på verdensbasis, og så langt på annenplass i Norge.

Ifølge Netflix ligger den på Topp-10 i 91 land.

Serien er basert på en nett-tegneserie (webtoon) fra 2009, og følger en gruppe skoleelever som prøver å overleve et zombieutbrudd. Lee You-mi som spilte Ji-yeong i «Squid Game» er også med i denne.

ELEVER: Zombieviruset sprer seg mens elevene prøver å klare seg.

Ifølge Netflix’ egne lister som ble oppdatert tirsdag kveld, er den koreanske zombieserien den mest sette ikke-engelskspråklige serien verden over. Dette er altså for perioden 24. – 30. januar, etter bare to dager med serien tilgjengelig.

Skal du se «All of Us Are Dead»? Har allerede sett Nei, hater zombieserier Ja, er nysgjerrig

De to dagene rakk seerne til gjengjeld å få med seg 124.790.000 timer av serien, ifølge Netflix’ tall. Variety skriver at dette er rekord for en koreansk serie i premiereuken siden Netflix begynte å publisere topp-ti-listene sine i fjor.

Se traileren her (NB! Sterke scener):

Inne i Netflix-appen oppgis det tirsdag og onsdag at serien er nummer to i Norge blant serier. Og på seeroversikten FlixPatrol står det at serien 1. februar var den mest strømmede av alle serier på Netflix i verden.

«All of Us Are Dead» er rangert til 7,7 av 10 stjerner på filmdatabasen Imdb, og den hadde dagen etter premieren 100 prosent etter ni anmeldelser på kritikerdatabasen Rotten Tomatoes. Onsdag er seer-scoren 82 prosent og kritiker-prosenten sunket til 79.

Se flere bilder fra serien her:

forrige











fullskjerm neste Yoon Chan-young som Lee Cheong-san i «All of Us Are Dead». 1 av 7 Foto: Yang Hae-sung/Netflix

South China Morning Post mener serien har en problematisk moral, mens Den of Geek inkluderer den på sin liste over de beste zombieserier noensinne. Varietys anmelder kaller den «en vill, bloddryppende reise.»

Variety har tidligere tippet «All of Us Are Dead» til en mulig ny «Squid Game». Men enn så lenge leder «Squid Game» totalseeingen, som er på utrolige 1,650 milliarder timer.

Se VGs film- og seriemagasin om serien her: