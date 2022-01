PÅ TV: Sophie Elise Isachsen og Isak Dreyer er aktuell med «Farmen Kjendis». Klippene som har blitt vist av de to har skapt romansespekulasjoner.

Sophie Elise får ikke intervjue Isak Dreyer etter romantiske bilder

«God Kveld Norge»-programleder Sophie Elise Isachsen får ikke intervjue «Farmen Kjendis»-deltager Isak Dreyer før TV 2 har fått avklart deres private relasjon.

Av Siri Berge Christensen

Tirsdag publiserte Se og Hør en rekke bilder av Sophie Elise Isachsen (27) og Isak Dreyer (27) hvor de blant annet gikk arm i arm i Oslos gater. «Hemmelig romanse avslørt» var tittelen på saken i kjendisbladet.

VG har sendt Isachsen spørsmål om hva hun tenker om bildene som er publisert, og om hun visste at hun og Dreyer ble fotografert sammen. Det har ikke lykkes VG å få svar på spørsmålene.

– TV 2 kjenner ikke til om de to har en privat relasjon, men dersom dette stemmer vil vi unngå at Sophie Elise intervjuer Isak heretter, skriver kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl i en e-post.

– Hvordan kan leserne og seerne av «God Kveld Norge» være sikre på at Sophie Elise ikke har bindinger til Isak Dreyer hvis TV 2 ikke har oversikt over det selv?

– Frem til vi får avklart hva slags relasjon det er mellom de to, kommer vi ikke til å sette dem i en situasjon der Sophie Elise intervjuer Isak Dreyer, skriver Dahl.

«TATT PÅ FERSKEN»: En rekke bilder av Dreyer og Isachsen ble publisert tirsdag. VG har spurt Isachsen om hva hun tenker om bildene og om hun visste at hun ble avbildet, men hun har ikke besvart spørsmålene.

VG skrev i forrige uke om «God kveld Norge»-programlederne som intervjuet hverandre om «Farmen Kjendis»-oppholdet.

Programdirektør Kathrine Haldorsen opplyste da at «God kveld Norge» følger Vær varsom-plakaten, og at «det er åpenbart for seeren at programlederne har en rolle i «Farmen kjendis», og dermed anser vi det som gjort tilstrekkelig kjent at de har en binding til det de omtaler.»

Ifølge Vær varsom-plakaten, pressens etiske regelverk, skal redaksjonelle medarbeidere verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Man skal blant annet unngå dobbeltroller og bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

Info Vær varsom-plakaten og PFU Vær varsom-plakaten er en liste over etiske retningslinjer for norsk presse. «Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!» står det mot slutten av plakaten. Retningslinjene gjelder uavhengig av om publikasjonen skjer på TV, nett, papir eller radio. Plakaten inneholder blant annet bestemmelser om pressens samfunnsrolle, integritet og troverdighet, journalistisk atferd og forholdet til kildene, og publiseringsregler. Den er vedtatt av Norsk Presseforbund. Om man mener retningslinjene i Vær varsom-plakaten er brutt, kan man klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU). På den måten kan organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner klage på redaksjoners opptreden og eventuell misbruk av pressemakt. PFU-utvalget gjør dermed en vurdering på hvorvidt det er brudd på Vær varsom-plakaten. Kilder: Snl.no, presse.no Vis mer

Bildene i Se og Hør ble trykket uken etter at «God Kveld Norge» publiserte klippet der Isachsen intervjuer Dreyer.

Ble felt for venninneforhold

I Vær varsom-plakaten heter det også at medier skal være åpen om bakenforliggende forhold som kan være relevant for publikum.

I 2014 ble Motemagasinet Costume felt for nettopp dette, samt punktet i Vær varsom-plakaten som omhandler at man skal unngå dobbeltroller.

Costume ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter at magasinet hadde gjort reportasjer om Jenny Skavlans og Pia Tjeltas kleskolleksjoner. Bakgrunnen for klagen var vennskapet Skavlan og Tjelta skulle ha med daværende redaktør Vanessa Rudjord.

PFU konstaterte at Rudjord og Tjelta var venninner, og at Rudjord og Skavlan hadde en relasjon som skapte habilitetsutfordringer.

Utvalget skrev i fellelsen at motemagasinet hadde brutt god presseskikk, og at det blant annet var «uheldig at en journalist dekker en sak når hun/han har et nært forhold til den omtalte». De skrev også at de gjentatte ganger har «uttalt at mediefolk må være åpne om forhold som kan gi publikum grunnlag for å stille spørsmål ved deres egen eller redaksjonens habilitet».

– Vet at det er rykter

I et intervju med VG 15. januar sa Isachsen følgende om hennes forhold til Dreyer:

– Jeg vet at det er rykter om oss, og hvis man lurer på hva som skjedde på «Farmen», så får man bare se på «Farmen» da. Det kommer jo der, sa hun.

I de seneste episodene av «Farmen» fremkommer det at Dreyer og Isachsen deler seng. Da VG i forrige uke spurte programredaktør Haldorsen om dette var noe en reporter i TV 2s nyhetsredaksjon kunne ha gjort, svare hun følgende:

– Alle TV 2s journalister forholder seg til pressens etiske regelverk. Så lenge premissene for et intervju er tydelig for alle parter, og det ikke er forhold som holdes skjult for publikum, vil det være noen av vurderingene vi legger til grunn før vi gjennomfører et intervju. Uavhengig av hvilken avdeling i TV 2 vi snakker om, skrev Haldorsen.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Isachsen og Dreyer, foreløpig uten å lykkes.