FANTASTISK: – Det var fantastisk å være en del av «Mesternes mester». Jeg storkoste meg og det er et minne for livet, sier Linn-Kristin Riegelhuth Koren som fredag måtte forlate «Mesternes mester».

Røk ut av «Mesternes mester»: − Et minne for livet

Linn-Kristin Riegelhuth Koren (37), best kjent som «Linka», ble den andre deltageren som måtte forlate «Mesternes mester».

Publisert: Nå nettopp

– Jeg skulle gjerne vært med hele veien. Men slik ble det ikke, sier den tidligere håndballspilleren.

Hun måtte gi tapt for Ida Njåtun i nattesten.

– Det var fantastisk å være en del av «Mesternes mester». Jeg storkoste meg og det er et minne for livet, sier Riegelhuth Koren.

Dermed var hun den andre av årets deltagere som måtte flytte ut av deltagerhuset i Blindleia mellom Kristiansand og Lillesand. Forrige uke var det som kjent Tommy Rustad som røk ut av konkurransen.

– Det var gøy å henge sammen med så mye bra folk og ha det så morsomt som vi hadde det.

Foto: Stian Foss, Nordisk Film TV/NRK

Linn-Kristin Riegelhuth Koren (37) er en av Norges beste håndballspillere gjennom tidene, med 279 kamper og 971 mål for landslaget. Hun var med å vinne 2 OL-gull (2008 og 2012) og 1 OL-bronse (2016), VM-gull 2011 og 5 gull og 1 sølv i EM 2004–2014.

– Det var en ære å bli spurt om å være med «Mesternes mester». Morsomt å bli kjent med de andre deltagerne, leke oss med øvelser og konkurranser vi ikke kan og sammen flytte grenser. Det likte jeg godt.

Linn-Kristin Riegelhuth Koren la håndballen på hyllen i 2018. Da hadde hun spilt for Larvik først fra 2002 til 2009, deretter FC København fra 2009 til 2010, før hun kom tilbake til Larvik og spilte for klubben frem til hun la opp. Men Linka har fortsatt mange baller i luften. Om enn ikke håndballer.

TRAVEL: Linn-Kristin Riegelhuth Koren har mange baller i luften og er travelt opptatt. Her på Tjuvholmen i Oslo på vei inn til et møte.

Hun er gründer av teknologiselskapet Masterment – en læringsplattform for sosial bærekraft bygget på verdier og metoder fra idretten. Hun er konferansier, foredragsholder og leder utviklingsprosesser i bedrifter. For å ha nevnt noe – og ikke minst er hun mamma til Lotte (6), Pelle (3) og Lasse (2) som hun har med ektemannen, den tidligere håndballspilleren Einar Riegelhuth Koren.

EKTEPAR: Linka er gift med den tidligere håndballspilleren Einar Riegelhuth Koren. Sammen har ekteparet de tre barna Lotte (6), Pelle (3) og Lasse (2). Familien bor i Sandefjord.

– Idrett og utdannelse har vært en god kombinasjon for meg. Samtidig er det også viktig å tørre og komme seg ut av komfort sonen og tenke at veien blir til mens man går, fortsetter Linka.

Slik hun ser det er «Mesternes mester» et godt eksempel på det.

ÅRETS DELTAGERE: Foran fra venstre: Ida Njåtun, programleder Aksel Lund Svindal og Madelene Rubinstein. Bak fra venstre: Tommy Rustad, Bjørn Einar Romøren, Anja Hammerseng-Edin, Nadya Khamitskaya Andersen, Nils Jakob Hoff, Linn-Kristin Riegelhuth Koren og Øystein «Pølsa» Pettersen.

– Det er et utrolig flott TV-konsept, de fine portrettene av den enkelte deltager som viser så godt hvordan man er blitt den man er. All honnør til den fantastisk proffe gjengen som produserer dette programmet, som skaper rammer og leverer alt det vi ikke ser. Men som er så viktig.

Linka legger også vekt på viktigheten av hvordan alle deltagerne bidro til at det ble en så god opplevelse.

– Jeg satte stor pris på at alle turte å være seg selv, med sine styrker og svakheter. At man tør å prøve, at man tør å feile, at man tør å kaste seg ut i ting man ikke vet noe om, at man kan utgjøre en forskjell. Jeg tror at det kan være med på å inspirere andre som har sine kamper i hverdagen.