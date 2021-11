TIGERELSKER: Carole Baskin er en av hovedkarakterene i Netflix-dokumentaren «Tiger King».

TMZ: Carole Baskin saksøker Netflix

«Tiger King»-stjernen Carole Baskin saksøker Netflix for opptak som er brukt i sesong to av den populære serien.

Det melder TMZ.

Carole Baskin er 58 år, dyrevernsforkjemper og kvinnen bak organisasjonen Big Cat Rescue.

Den første sesongen av «Tiger King» tok en pandemi-nedstengt verden med storm da den ble lansert på strømmetjenesten Netflix.

Mener produsentene har endret virkeligheten

Baskin skal angivelig ha satt foten ned etter at serieprodusentene av oppfølgeren til den populære serien skal ha «ertet henne» og «endret på virkeligheten», ifølge henne selv.

I søksmålet forklarer hun at opptakene som er brukt nå kun er ubrukt materiale fra første sesong, og at Netflix bruker disse opptakene for å få det til å virke som at hun har gitt nye intervjuer til oppfølgeren.

Hun mener også at hun er fremstilt som en skurk i den første sesongen. Spesielt mener hun at dokumentaren fikk det til å fremstå som at hun hadde skyld i at ektemannen hennes, Don Lewis, forsvant.

Ønsker å fjernes fra sesong to

Nå går hun altså rettens vei for å få fjernet opptak av henne i både episodene og promomateriellet til den nye sesongen, ifølge TMZ.

Serien har premiere 17. november.

Se traileren til den nye sesongen her:

Joe Exotic fikk fengsel for drapsforsøk

I den første sesongen er hun konkurrenten til tigeroppdretter Joe Exotic. Eller Joseph Maldonado-Passage – som han egentlig heter.

Sistnevnte ble i januar i fjor dømt til 22 år bak murene for å ha forsøkt å få en leiemorder til å ta livet av konkurrenten Baskin.

Han ble også dømt for en rekke brudd på loven om truede arter, inkludert drap på fem tigre.

Tidligere har Baskin vunnet over Exotic i retten, og overtatt retten til hele det store området og dyrehagen som sistnevnte levde og åndet for.