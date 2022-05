«Kompani Lauritzen»-finalen mistet 352.000 seere fra i fjor

819.000 så justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vinne «Kompani Lauritzen».

Av Maria Støre

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fra finalen ble sendt lørdag, frem til i dag, har i snitt 819.000 sett «Kompani Lauritzen»-finalen. Det er en nedgang fra i fjor.

Til sammenligning var det 1.171.000 som fikk med seg fjorårets finale.

VG har tidligere omtalt konsekvensen av at TV 2 har mistet seere som følge av at avtalen med Altibox er opphørt.

Seertallet er såkalt «total screening», altså alt av TV-seing, både lineært og digitalt.

Selv om seertallene for finaleepisoden er lavere enn i 2021, er de høyere enn forrige ukes semifinale-episode som lokket 673.000 seere.

Det var Norges justis- og beredskapsminister som først kom over målstreken i årets finale av «Kompani Lauritzen».

VG intervjuet Emilie Enger Mehl i anledning seieren.

– Hadde du blitt med på «Kompani Lauritzen» om du visste du skulle bli justisminister?

– Det blir et hypotetisk spørsmål, men jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk være med, og hele opptaksperioden skjedde før jeg ble justis- og beredskapsminister, så det var umulig å forutse at det ville bli en kombinasjon, sier hun.

– Men jeg tror ikke jeg hadde vært noe bedre justisminister om jeg ikke hadde vært med, snarere tvert imot.