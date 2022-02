SJEKKEPROGRAM: Bernt Hulsker er aktuell med nytt program. Kanskje finner han kjærligheten.

Bernt Hulsker på sjekker’n: − Vet ikke hva dating er

Bernt Hulsker (44) har vært singel en stund. Nå blir han på brutalt vis kastet inn i datingverden i programmet «Av med maska».

– Enslig? Som jeg liker å si. Ja, det har jeg vært en stund, sier Bernt Hulsker.

– Det har vært lite. Det er nok en grunn til at de kastet meg ut i dette her. De mener vel at her er det steikende dødt, og det kan jo stemme.

Kollegaene hans, Morten Ramm og Martin Sleipnes, mener nemlig at Hulsker er for lite aktiv på kjærestefronten. Derfor kaster de ham inn i VGTV-programmet «Av med maska». Inspirert av flere programmer, blant annet «Maskorama», blir Hulsker introdusert for flere maskerte kvinner som han skal bli bedre kjent med.

– Martin og Morten som sier de liksom ønsker meg det. Det er bare piss. De vil bare sette meg i forlegenhet og sette meg i en situasjon som jeg aldri kunne plassert meg selv i frivillig, sier Hulsker, og fortsetter:

– Dette med at jeg er overfladisk, det er bare svada. De har ikke peiling. Jeg er helt vanlig, hverken mer eller mindre. Jeg tror jeg er helt normal.

Han tror hverken han er kresen eller spesielt overfladisk, men innrømmer at han nok er litt sær.

– Jo eldre man blir ... Det er sånt man sier, men det tror jeg er sant. Man får sitt liv, sine ting, sine vaner og rutiner. Så skal man ha noen inn og røske opp i det når du er rimelig satt da – det er ikke bare bare.

– Trives godt i eget selskap

Hulsker er tidligere fotballspiller, og har de siste årene vært aktuell med TV 2-programmet «Kompani Lauritzen», VGTVs «Ikke lov å le på hytta» og han har en podkast og VGTV-program «Enkel servering», sammen med Ramm og Sleipnes.

– Har du søkt etter kjæreste?

– Jeg skal være helt ærlig. Jeg har ikke det. Jeg trives god i eget selskap, og så lenge jeg har venner, venninner og familie, er alt bra. Men det er som jeg sier: Når du minst venter det, da smeller det. Da smeller den pilen fra amor rett i hjerteroten.

– Hvordan er du i et forhold da?

– Hvordan Bernt er i et forhold? Nei, hvis det kommer et grepa kvinnfolk, så er det vel nok å ta tak i!

– Nei. Jeg vet da søren altså. Det er det, man har det så bra og bedagelig og fint når man får styre sitt eget. Så at noen skal inn ... Det skal ikke inn noen å røske opp i alt hvert fall. Det må være noen som tar deg for den du er. Det tror jeg er viktig. Det er mitt råd til leserne. Hvis du er ute og ser etter noen, så finn noen som tar deg for den du er. Og andre vei. Ikke prøve å endre så mye.

– Hva er sivilstatusen nå?

– Jeg kan ikke si noe om sivilstatus nå. Det har jeg fått streng beskjed om fra øverste hold, svarer en lattermild Hulsker, som legger til at man kanskje kan få en formening etter å ha sett programmet.

Lite erfaring med dating

Å begi seg ut på sjekkingen i «Av med maska», var ikke fullt så skummelt som han hadde trodd.

– Det var supergøy! Jeg satt jo der og lurte på hvordan dette skulle gå, men de er forkledd, og da er det mye enklere. Man blir fort blyg, men når de er forkledd forholder man seg bare til det og det de sier, forteller Hulsker.

– Til slutt så jeg ikke på dem. Du blir opptatt av samtalen, ikke sant. Du ser ikke dem, og til slutt blir det sånn at de ikke ser deg heller. Sånn tenker jeg. Man blir egentlig ganske åpen.

Han ler litt, før han sier:

– Faen altså, jeg lurer på om det er en måte å gjøre det på, jeg. Gå på byen og bare masker dere alle i hop – bare prat.

VARMT: Bernt Hulsker syns «Av med maska» er et varmt og godt program for hele familien, selv om det også er litt humor og fjas innimellom.

Dating har ikke vært Hulskers favoritthobby. Det beste han vet er å ligge rett ut på sofaen etter en lang arbeidsdag og med god samvittighet. Nylig har han også byttet ut superchips med fruktsalat, og det er jo et skritt i riktig retning, sier han.

Nærmeste familie, venner og jobb er generelt først på prioriteringslisten.

– Jeg har ikke datet ... Så nei. Jeg vet ikke hva dating er egentlig. Jeg kjenner ikke til greiene. Jeg har venninner og venner som jeg møter, men sånn dating har jeg lite erfaring med, sier han.

– Derfor var jeg spent da jeg først var der. Hva gjør man egentlig? Hva snakker man om? At de har på seg maske, gjorde det mye enklere. Og det er jo bare å prate normalt og interessere seg for den andre, og høre hva de har å bjude på.

Managementselskapet til Bernt Hulsker er Max Social, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.