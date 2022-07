STJERNEPAR: David Beckham og Victoria Beckham.

David Beckham får egen TV-serie

David Beckham (47) skal brette ut livet og karrieren i en dokumentar på Netflix.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Strømmegiganten bekrefter på egne nettsider at serien er på trappene, og at serien skal by på bilder og klipp fra det britiske fotballikonets liv gjennom de siste 40 årene.

Familie, venner og kolleger skal bidra i dokumentaren, som ennå ikke har fått noen tittel.

Netflix skriver selv at de «krysser fingrene» for innhold som også omhandler Beckhams kone, Victoria Beckham (48).

Helt siden 2020 har det vært snakk om at David Beckham skal få en egen dokumentar. Når serien nå er et faktum, er det Beckhams eget produksjonsselskap 99 Studios som skal produsere – i samarbeid med Ventureland.

David Beckham la opp som proffspiller i 2013 – etter 20 år på banen.

På privaten har han vært gift i 23 år, og han og kona har fire barn.

Da The Sun meldte om dokuplanene for snart to år siden, ble det hevdet at avtalen var verdt nær 200 millioner kroner. Hva kontrakten nå lyder på, er ikke kjent.

Oscar-belønnede Fisher Stevens (58) har regi, mens Emmy-belønnede John Battsek (58) skal produsere.

Premieredatoen er heller ikke satt, men ifølge Netflix kommer den «snart».