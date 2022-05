«HVA MENER DU, “KJEDELIG”?»: J.K. Simmons i «Night Sky» på Amazon Prime Video.

TV-anmeldelse «Night Sky»: En veldig, veldig kjedelig TV-serie

Herlige skuespillere i alt annet enn herlig TV-serie.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Night Sky»

Amerikansk science fiction-drama i åtte deler

Premiere på Amazon Prime fredag 20. mai

Serieskaper: Holden Miller

Manus: Holden Miller, Daniel C. Connolly, Allison Moore, Anne-Marie Hess, Ezre Claytan Daniels

Regi: Juan José Campanella, Philip Martin, Robert Pulcini, Shari Springer Berman, Sara Colangelo, Jessica Lowrey, Victoria Mahoney

Med: Sissy Spacek, J.K. Simmons, Chai Hansen, Kiah McKirnan, Adam Bartley

Dette er litt fortærende, egentlig.

Først og fremst fordi undertegnede holder sånn av Sissy Spacek, skuespilleren med nyere filmhistories beste smil og varmeste utstråling.

Min respekt for hennes mannlige motstykke og mangeårige ektemann i «Night Sky», J.K. Simmons, er også stor. Han er en hardtarbeidende mann, mest kjent for roller der han er streng, abrupt og krevende. Så det er fint å se ham spille en helt normal bessfar-type.

SITT Å SLITE MED: Sissy Spacek i «Night Sky».

Ja, det er ikke skuespillerne det er noe i veien med i «Night Sky». Selv om Adam Bartley, som både ser ut og oppfører seg som Bunnpris-utgaven av Zach Galifianakis, er ganske irriterende som ekteparet Yorks snokete nabo.

Nei. Problemet ligger i et manus som er skrevet av en komité (fem personer), og med det fullstendig mangler fokus, og dessuten er blitt regissert av én også (syv regissører fordelt på åtte episoder!). Med det resultat at den fullstendig mangler visuell profil og en tone.

Ja, og så at manuset er brutalt begivenhetsløst da, og at serien karrer seg fremover med en snegles tempo. Samt at løsningen på «mysteriet» vi presenteres for, ikke er verd å vente på.

HEL VED: J.K. Simmons og Sissy Spacek i «Night Sky».

Med tanke på at de færreste vil orke å se serien ferdig, kunne man vel alltids avslørt litt mer av historien enn kutymen tilsier i akkurat dette tilfellet. Men er det noen vits?

Anslaget er mildt lovende. Landlig småby, USA. Ekteparet York har en slags romfarkost, om man kan kalle den det, nedgravd under uthuset på eiendommen. De har ikke bygd den, den var der da de flyttet inn for mange herrens år siden, og de har tatt over 800 «turer» med den i årenes løp.

De går inn, og blir så teleportert til en annen, ikke navngitt planet, der de slapper av ved å stirre ut på det øde månelandskapet. De stiller ikke noen spørsmål ved hva det er som skjer på disse «reisene». De har bare lært seg å akseptere at det er slik, og konsentrerer seg om å nyte utsikten og roen.

GREI UTSIKT: J.K. Simmons og Sissy Spacek i «Night Sky».

York-ene trenger noe å glede seg over, for de har opplevd den største sorgen et menneske kan oppleve: Å miste et barn. De har barnebarnet Denise (Kiah McKirnan) å trøste seg med. Men også dette forholdet er farget av den store tragedien. Spesielt for Irene (Spacek).

Så en kveld, da hun er i ferd med å gjøre noe hun ikke kan gå tilbake på, oppdager Irene en mann, Jude (Chai Hansen), i farkosten. Han ligner litt på Jesus i grunn. Hvordan havnet han her, midt i hjertet av hennes og Franklins (Simmons) store hemmelighet?

Det kan ikke Jude svare på. Han har nemlig hukommelsestap. Det eneste han minnes, er at han har lett etter faren sin, som han tror at muligens kan befinne seg her, i denne småbyen i Illinois.

HAN KUNNE VÆRT JESUS, MEN HAN HUSKER IKKE HELT: Chai Hansen i «Night Sky».

Irene, godt menneske som hun er, bestemmer seg for å ta Jude under sine vinger – trass i Franklins skepsis. Det som etter hvert rulles opp, blant annet via en parallell historie om en mor og datter i Argentina, som har en tilsvarende attrapp i hagen, involverer en skummel kult (finnes det en annen type?) som har for vane å forfølge sine apostater. Inn i døden, om det skulle være nødvendig.

Vi følger et par andre tråder også – som dessverre leder ingensteds. Én om Byrons (Bartleys) håpløse politiske ambisjoner. Én om Denise’ vanskeligheter med å finne seg til rette i voksenlivet og utdanningssystemet. Disse er vel sympatiske nok, kanskje – på en sånn «små, vanlige liv» måte. Men grunnleggende sett er de med utelukkende for å hale ut tiden. Langt, langt, langt utover det tilrådelige.

BYGDEDYRET: Adam Bartley i «Night Sky».

En mild, snill «pensjonist sci-fi»-serie, som tar opp i seg større spørsmål om troskap og lojalitet, langvarig kjærlighet, sorg og det å leve med den, er ingen dum idé.

Men «Night Sky» skusler bort potensialet nokså umiddelbart, ved å vektlegge et mysterium i «Scooby Doo»-klassen, som simpelthen ikke engasjerer, og ved å bli en slags krim som ikke på noe tidspunkt er spennende.

Etter å ha kjedet i åtte timer, gir den oss til slutt en ørefik – i form av å ikke ha en skikkelig slutt en gang. Spaceks og Simmons’ kjærlige kjemi til tross: Ikke bruk dyrebar tid på denne.