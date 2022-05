SUPERHELT: Iman Vellani som Ms. Marvel/Kamala Khan i «Ms. Marvel».

Dette kommer i Marvel-universet

Disse TV-seriene og filmene fra Marvels MCU er på vei til deg den nærmeste tiden.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Marvel-tilbudet blir stadig større. Den mye omtalte «fase fire» av Marvels kinounivers (MCU) refererer til alle produksjoner fra Marvel Studios som har premiere mellom 2021 og 2023.

Dette er den første Marvel-fasen som inkluderer TV-serier. Vi har allerede fått blant annet «Hawkeye», «Loki» og «Moon Knight», og flere er på vei, skriver IGN. Her er en foreløpig oversikt over hvilke TV-serier og filmer som er planlagt fra det kontinuerlig ekspanderende Marvel-universet i denne fasen.

Som alltid kan premieredatoene bli skjøvet på av ulike årsaker.

Her er det vi vet når kommer:

8. juni på Disney+: «Ms. Marvel»

Denne serien handler om 16 år gamle Kamala Khan (Iman Vellani) fra Jersey City. Hun er pakistansk-amerikaner, en vordende kunstner og en ivrig gamer. Khan er også en stor fan av Avengers og skriver fan-fiction, spesielt om Captain Marvel.

Kamala har alltid følt seg utenfor, men så får hun plutselig superkrefter som heltene hun selv ser opp til.

7. juli på kino: «Thor: Love and Thunder»

Thor får her hjelp av Valkyrie, Korg og Jane Foster til å kjempe mot Gorr the God Buster som vil utrydde alle guder. Klipp fra filmen har allerede røpet Natalie Portman som en kvinnelig Thor. Hun spiller Foster, Thors store kjærlighet, og ifølge filmdatabasen Imdb, også Mighty Thor i denne filmen. Verge mener dette spiller på Marvels fokus på multiverset fra de nyeste «Spider-Man»-filmene, altså de mange parallelle virkelighetene Dr. Strange har klusset med.

«Ragnarok»-regissør Taika Waititi, som også har stemmen til Korg, har regien på den kommende filmen.

17. august på Disney+: «She-Hulk»

Tatiana Maslany spiller She-Hulk/Jennifer Walters i denne komiserien om en advokat som er spesialist på superhelt-saker. Disney opplyser at vi får et gjensyn med flere Marvel-figurer i serien, som Mark Ruffalo som Hulk og Tim Roth som the Abomination.

Allehelgensaften på Disney+: Halloween-spesial uten tittel

31. oktober er det halloween i USA, noe Marvel markerer med en egen spesial. Så langt vet vi lite om hva den vil inneholde, eller hete, men ifølge ComicBook skal Gael García Bernal spille en versjon av Werwolf by Night. Det går også rykter om at Macabre Man-Thing kan dukke opp i spesialen man antar vil være rundt én time lang.

9. november på kino: «Black Panther: Wakanda Forever»

Etter at T’Challa/Black Panther-stjerne Chadwick Boseman døde av kreft i august 2020, bestemte Marvel seg for å ikke skaffe en ny skuespiller til rollen. Ryan Coogler skal tilbake i registolen, og det er ventet at T’Challas søster Shuri (Letitia Wright) får en mye større rolle enn i den første filmen. Vi får også et gjensyn med eksen og kriger Nakia (Lutita Nyong’o), Jabari-leder M’baku (Winston Duke) og lederen for den kvinnelige spesialstyrken i Wakanda Okoye (Danai Gurira). Wright ble skadet under et stunt på innspillingen og filmingen måtte ta en pause, men Disney oppgir at 9. november nå er planlagt norgespremiere.

STOR ROLLE: Letitia Wright som Shuri i «Black Panther» fra 2018.

Desember 2022 på Disney+: «The Guardians of the Galaxy Holiday Special»

James Gunn står for regien på denne spesialen også. 16. mai tvitret han flere opplysninger til fansen. Som svar på et spørsmål med en fan-plakat for spesialen, røpet han blant annet at den utspiller seg et sted mellom den fjerde Thor-filmen og den tredje Guardians-filmen. Gunn skrev også at programmet vil inneholde noen «viktige nye elementer» i Guardian-historien, at det vil følge med et lydspor inkludert originalmusikk og at ikke alle figurene på fan-plakaten er med i TV-spesialen.

17. februar 2023 på kino: «Ant-Man and the Wasp: Quantumania»

Denne og «The Marvels» byttet nylig premieredato. Denne tredje filmen om Ant-Man og Wasp skal ta opp tråden der «Loki» sluttet. De to superheltene må kjempe mot Kang the Conqueror, og ifølge Screen Rant er det sannsynlig at vi får se både multiverset og tidsreise, slik at filmen vil gi ettervirkninger i MCU.

NY RUNDE: Fra «Ant-Man and The Wasp» fra 2018.

5. mai 2023 på kino: «Guardians of the Galaxy Vol. 3»

Innspillingen av den tredje og angivelig siste filmen om Guardians-gjengen ble akkurat ferdig, og manusforfatter og regissør James Gunn delte både nyheten og lokket med at en «ikke navngitt skuespiller» kom til å dukke opp i filmen. Vi vet lite om handlingen så langt, men vet at skuespillere som Vin Diesel, Bradley Cooper, Sylvester Stallone og Will Poulter er med som nye ansikter.

FORRIGE GANG: Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt) og Drax (Dave Bautista) i «Guardians Of The Galaxy Vol. 2» fra 2017.

28. juli 2023 på kino: «The Marvels»

Det at denne filmen har byttet plass med «Quantumania» kan ifølge Screen Rant innebære store endringer for Captain Marvel og at «Ant-Man»-handlingen vil påvirke dette. Siden Danvers er tilbake på jorden, er det logisk at historien vil forankres i resten av MCU-universet. Så langt vet vi lite om handlingen i den andre Captain Marvel-filmen, annet enn at vi vil møte trioen Captain Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani) og Monica Rambeau (Teyonah Parris).

FØRSTE: (f.v.) Korath (Djimon Hounsou), Att-Lass (Algenis Perez Soto), Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson), Bron-Char (Rune Temte) og Minn-Erva (Gemma Chan) i «Captain Marvel» fra 2019.

Disse titlene har så langt ikke premieredato:

«X-Men ’97» (Disney+): En animert serie som utforsker nye historier fra 90-tallets originale serie.

«Agatha: House of Harkness» (Disney+): Serie med Kathryn Hahn som rollefigurene hun spilte i «WandaVision».

«Echo» (Disney+): Serie med Alaqua Cox som Maya Lopez, den døve gjenglederen vi så i «Hawkeye». I denne nye serien må hun ta et oppgjør med fortiden sin.

NY SERIE: Alaqua Cox som Maya Lopez i «Echo»

«Blade» (kinofilm): Nær 20 år etter forrige film om vampyrjegeren Blade, kommer en med Mahershala Ali. Vi har allerede fått et glimt av ham i rollen på slutten av «Eternals».

«Secret Invasion» (Disney+): Denne krysningsserien har Samuel L. Jackson som Nick Fury og Ben Mendelsohn som Skrull Talos, to rollefigurer som først møttes i «Captain Marvel». Serien handler om en gruppe Skrull-vesener som kan skifte form og som har infiltrert jorden i en årrekke.

«I Am Groot» (Disney+): En serie med kortfilmer som viser Groots oppvekst.

KOMMER: Logo for «I Am Groot».

Sesong 2 av «What If ...» (Disney+): Animert serie der Guardians of the Multiverse ble engasjert for å stoppe Infinity Ultron. I sesong to kommer The Watcher tilbake.

«Ironheart» (Disney+): En serie med Dominique Thorne som Riri Williams. Han er en genial oppfinner som skaper den mest avanserte rustningsdrakten siden Iron Man.

Sesong 2 av «Loki» (Disney+): Retur for serien med Tom Hiddleston som Loki i Marvel-fortellingen som fikk fem på terningen av VG.

ORIGINAL: Tom Hiddleston som Loki i første sesong av «Loki».

«Armor Wars» (Disney+): En serie om hva som kan skje om Tony Starks teknologi kommer i feil hender. Vi skal blant annet få se Don Cheadle som James Rhodes.

«Fantastic Four» (kinofilm): Ifølge Imdb ryktes det at

John Krasinski spiller Reed Richards her. Regissør på de tre siste «Spider-Man»-filmene Jon Watts trakk seg nylig fra regijobben på den fjerde filmversjonen for Fantastic Four og den første siden Disney kjøpte opp Fox som eide franchisen.

«Deadpool 3» (kinofilm): Ifølge filmdatabasen Imdb ryktes det at denne filmen vil ha med en annen gruppe fra X-Men-universet: X-Force. Den forrige filmen fikk terningkast 5 i VG.

SERENADE: Ryan Reynolds i «Deadpool 2».

«Spider-Man: Freshman Year» (Disney+): En animert serie som følger Peter Parker på veien mot å bli den Spider-Man vi kjenner fra MCU. Stilen skal ifølge Disney hylle figurens tegneserierøtter.

Flere «Spider-Man»-oppfølgere (kinofilmer): Som kjent er Spider-Man-figuren delt mellom Sony og Disney, som også har samarbeidet. Sony operer innenfor SSU (Sony's Spider-Man Universe) og Disney innenfor MCU. Kevin Feige har bekreftet at Marvel Studios og Sony jobber med minst én oppfølger. Produsent Amy Pascal sa i november til Fandango at de ser for seg tre nye filmer i MCU.

«Marvel Zombies» (Disney+): En animert serie som er en «nytenkning» av Marvel-universet der en ny generasjon helter kjemper mot en zombie-landeplage.

KOMMER: Animert serie.

Wakanda-serie (Disney+): «Black Panther»-regissør og med-manusforfatter Ryan Coogler skal ha regien på denne serien som utspiller seg i Wakanda.

«Captain America 4» (kinofilm): Denne filmen skal regisseres av kari Skogland og ha med Anthony Mackie som Sam Wilson/Captain America. Det går også rykter om at Oscar Isaacs Moon Knight kan dukke opp.

«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 2» (kinofilm): Oppfølgeren til filmen fra september 2021 som markerte seg på kinomarkedet. Simu Liu spiller Shang-Chi.

PS: Om du lurer på hvorfor Marvel-prosjekter som «Kraven the Hunter» og «Madame Web» ikke er med på denne listen, er det fordi de hører til SSU, og ikke MCU.