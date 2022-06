SIKTET: Simon Leviev, heR i samtale med ett av sine ofre, svenske Pernilla Elisabeth Sjøholm.

Tindersvindleren i ny rettssak i Israel

Tindersvindleren Simon Leviev (31) er saksøkt av den styrtrike diamantfamilien han har hevdet å være en del av.

Rettssaken er berammet i Levievs hjemland Israel til uken, ifølge Page Six.

Chagit Leviev (35), toppsjef i Leviev Group USA og datter til diamantfyrsten Lev Leviev (65), sier til nettstedet at familien «har lidd på grunn av Tindersvindleren i årevis».

Påtalemyndigheten i Israel tok ut siktelse i februar i år etter krav fra diamantfamilien 31-åringen har hevdet å tilhøre for å skaffe seg lån og innflytelse.

VG har vært i kontakt med Chagit Leviev, som skriver i en melding at første høring i rettssaken finner sted tirsdag 28. juni.

– Dessverre får jeg ikke selv vært til stede, men mine søsken og Simon vil være der og se hverandre ansikt til ansikt for første gang, skriver hun.

Chagit Leviev har sendt rettsdokumenter til VG hvor det fremkommer at Leviev kommer til å være tilstede i retten neste uke.

VG-avsløring

«Tindersvindleren» er basert på en VG-avsløring fra 2019 og ble tidligere i år en egen Netflix-dokumentar som høstet gode kritikker og høye seertall.

– Da jeg så at TV-serien kom ut, skjønte jeg at det var «game over» for ham. Nå kan han ikke lenger late som han er den han er – eller lyve og manipulere kvinner, sier Chagit Leviev til avisen.

– I sitt hode trodde han at han eide dette selskapet, noe som er veldig, veldig sykt, sier Chagit Leviev til Page Six.

Diamantfamiliens overhode, Lev Leviev, er en omstridt israelsk milliardær og forretningsmann. Han har blitt kalt «King of Diamonds» for sine diamant-forretninger i Angola.

Familiens advokat Guy Ophir har tidligere uttalt til TMZ at Leviev-familien har planer om å donere pengene de vil få som følge av rettssaken til ofrene for hans kriminelle handlinger.

Simon Leviev hevdet etter at TV-dokumentaren gikk på lufta, at han «ikke er en bedrager».

– Jeg var bare en singel fyr som ønsket å møte noen jenter på Tinder. (...) Og jeg er ikke falsk. Jeg er ikke «tindersvindleren», sa han i et intervju med Inside Edition.

OFFER: Norske Cecilie Fjellhøy.

I flere år lurte Leviev en rekke kvinner, utleiere og familier for millioner av kroner– for å finansiere sitt eget luksusforbruk.

Norske Cecilie Fjellhøy (34) er ett av Levievs mange ofre.

Sammen med to andre kvinner har hun gått sammen med diamantfamilien om å lage et armbånd, som angivelig skal være i en prisklasse akseptabel for de fleste, og som har merkelappen «Stronger Together (sterkere sammen)».

Inntektene fra armbåndssalget er øremerket de tre kvinnene som samlet skal ha en gjeld på over syv millioner kroner på grunn av svindelen.

– Vi ønsker at folk skal ta dette seriøst og ikke bare le av ham, for han vil fortsette å svindle til evig tid. Vi trenger å være trygge, og han må bures inne, sier Fjellhøy til Page Six.

Chagit Leviev har delt dette bildet på instagram av seg og kvinnene:

Simon Leviev, som tidligere het Shimon Yehuda Hayut, ble i desember i fjor dømt til 15 måneders fengsel for tyveri, svindel og forfalskning av dokumenter i Israel, men slapp ut etter fem måneder på grunn av pandemien.

Simon Leviev har tidligere vært fengslet i to og et halvt år i Finland etter å ha svindlet tre kvinner der.