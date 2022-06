EKSER: Blac Chyna og Rob Kardashian, her avbilder i Hollywood i 2016.

Rob Kardashian og Blac Chyna har inngått avtale

Eks-ektefellene skal ha kommet til enighet om en løsning kvelden før juryen skulle plukkes ut.

Dermed blir det ingen runde to i rettssalen for Blac Chyna (33), som i begynnelsen av mai tapte i ærekrenkelsessøksmålet mot Kardashian-familien.

Nå var det nemlig duket for oppgjør mellom henne og Rob Kardashian (35), som hun tidligere var samboer med og har en datter på fem år sammen med.

Chyna hadde saksøkt Rob Kardashian fordi han postet nakenbilder av henne etter bruddet i 2017.

ABC News viser nå til rettsdokumenter, der det kommer frem at partene mandag informerte dommeren om at de har kommet til en avtale seg imellom.

Saken tok dermed en ny vending dagen før juryutvelgelsen skulle foregå.

Innholdet i avtalen er ikke kjent. Partenes advokater har ikke besvart ABC News’ henvendelser.

SAKSØKER: Blac Chyna, her avbildet i bil utenfor Los Angeles Superior Court i april i år.

Forholdet mellom Chyna og Rob ble behørig dokumentert i realityserien «Rob & Chyna» i 2016, før bruddet var et faktum året etter.

Siden har Chyna, som før også var venninne med Kardashian-søstrene, ligget i betent strid med Rob og familien.

Opprinnelig saksøkte Chyna eksmannen og familiens hans sammen, men dommeren bestemte at Rob Kardashian skulle utelates i søksmålet mot familien for i stedet å svare for seg i en egen sak.

Blac Chyna krevde nær 900 millioner kroner i oppreisning fra Kardashian-familien fordi hun mener de bevisst gikk inn for å sverte henne og legge karrieren hennes i grus. Realitykjendisen var tidligere kjæreste med Rob Kardashian, som i rettssalen vitnet om et «giftig forhold» til eksen.

Juryen i Los Angeles landet på at Kardashian-klanen ikke kunne klandres for Chynas karrierenedtur.

Chyna har tidligere søkt retten om å få bruke Kardashian som etternavn, men fått avslag.

I motsetning til søstrene sine, lever Rob Kardashian mye mer tilbaketrukket. Han var hellere ikke med til Italia da storesøster Kourtney Kardashian (43) giftet seg med Travis Barker (46) nylig.

