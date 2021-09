UTE: Kevin Mbugua

Kevin måtte forlate «Stjernekamp»

Dette var kvelden som fort kan bli den store prøven for årets «Stjernekamp»-artister: Men tre av åtte fikk terningkast seks av VGs anmelder. Til slutt var det Kevin Mbugua som måtte forlate konkurransen.

– Det var en trøst at det var opera. Men jeg er supertakknemlig for at jeg fikk være med, sier Kevin på TV rett etter at resultatet er klart.

Han fikk terningkast fire av VGs-anmelder med blant annet denne begrunnelsen:

– Her byr Mbugua på tyngende, stormfulle følelser fra et levd liv (i musikken altså). «For en kald, liten hånd» er tittelen på norsk, men her er det dessverre like mye vokalen som har fått høstfrosten i seg.

Det betyr at kveldens store oursider, Carina Dahl var blant de tre med færrest stemmer klarte seg videre til tross for terningkast to fra vår anmelder:

Kveldens rekkefølge så forøvrig slik ut:

Marius Roth Christensen: La donna è mobile fra Rigoletto av Giuseppe Verdi Kevin Mbugua: Che gelida manina fra La Bohème av Giacomo Puccini Anna-Lisa Kumoji: O mio babbino caro fra Gianni Schicchi av Giacomo Puccini Jorun Stiansen: Il segreto per esser felici fra Lucrezia Borgia av Gaetano Donizetti Carina Dahl: I Dreamt I Dwelt in Marble Halls fra The Bohemian Girl av Michael William Balfe Alexandra Rotan: Nattens dronning fra Tryllefløyten av Wolfgang Amadeus Mozart Bjørn Tomren: O, wie will ich triumphieren fra Bortførelsen fra Seraillet av Wolfgang Amadeus Mozart Heidi Ruud Ellingsen: Chi il bel sogno di Doretta fra La Rondine av Giacomo Puccini

Norges internasjonale operastjerne, den legendariske Solveig Kringlebotn, er Stjernekamps aller mest trofaste mentor og har hatt øvingstimer med artistene denne uka.

TERNINGKAST 6: Heidi Ruud Ellingsen: Chi il bel sogno di Doretta fra La Rondine av Giacomo Puccini

Kveldens andre gjesteekspert er Rein Alexander, kjent både som klassisk sanger og popartist. Også han er skolert sanger og fikk sin første rolle ved Den norske opera som 11-åring.

I dommerpanelet finner vi også fast ekspert Mona B. Riise som vanlig.

Og som vanlig sitter en av VGs anmeldere klar til å kaste terning. I kveld er det Tor Martin Bøe som feller dommen over de nyslåtte opera-stjernene i «Stjernekamp».