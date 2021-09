TV-FJES: Tom Strømnæss har vært frontfigur for «Åndenes makt» i

Slutt for «Åndenes makt» etter 16 år

Det opplyser programleder Tom Strømnæss (65) selv.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det er overfor «God kveld Norge» at Strømnæss bekrefter at det ikke blir noen ny sesong «Åndenes makt» på TVNorge, skriver TV 2.

– I hvert fall ikke i overskuelig fremtid. Etter 17 sesonger og 16 år har Discovery besluttet å legge serien på is. Hva de begrunner den avgjørelsen med, får du jo høre med dem om, sier programlederen, som har ledet showet siden det gikk på lufta første gang i 2005.

Han sier at han synes det er synd at serien ikke får fortsette.

Ny spøkelsessatsing

Hanne McBride, sjef hos Discovery som eier TV Norge, sier til TV 2 at de i stedet satser på en annen form for spøkelseshistorier.

– Vi ser også at spøkelseshistorier og overnaturlige fenomener lenge har vært en Youtube-trend hos de unge, så i høst setter vi på et helt nytt program som heter «Spøkelsesjegerne», sier McBride, og legger til at «Åndenes makt»-medium Lilli Bendriss blir med der.

Det kommende konseptet går ifølge TV 2 ut på at Bendriss sammen med youtuberne Victoria Skau og Robin Hofseth skal oppsøke gamle forsamlingshus, forlatte hoteller, nedlagte klinikker, fengsler, dystre festningsanlegg og mørke kråkeslott.

Konseptet ble kunngjort allerede i sommer, men den gangen sa ikke kanalen noe om at det ville skje på bekostning av «Åndenes makt».

