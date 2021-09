Slutt for «Åndenes makt»

Det opplyser programleder Tom Strømnæss selv.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det er overfor «God kveld Norge» at Strømnæss bekrefter at det ikke blir noen ny sesong «Åndenes makt», skriver TV 2.

– I hvert fall ikke i overskuelig framtid. Etter 17 sesonger og 16 år har Discovery besluttet å legge serien på is. Hva de begrunner den avgjørelsen med, får du jo høre med dem om, sier programlederen.

Hanne McBride, sjef hos Discovery som eier TV Norge, sier til TV 2 at de i stedet satser på en annen form for spøkelseshistorier.

– Vi ser også at spøkelseshistorier og overnaturlige fenomener lenge har vært en Youtube-trend hos de unge, så i høst setter vi på et helt nytt program som heter «Spøkelsesjegerne», sier McBride, og legger til at flere av mediene fra «Åndenes makt» blir med der.

Det kommende konseptet går ifølge TV 2 ut på at Lilli Bendriss, Victoria Skau og Bendik Hofseth skal oppsøke gamle forsamlingshus, forlatte hoteller, nedlagte klinikker, forhatte fengsler, dystre festningsanlegg og mørke kråkeslott.

Artikkelen oppdateres.