Niklas Baarli er populær hos TV 2. Nå blir han «Farmen»-programleder. Bildet er fra 2019.

Niklas Baarli blir «Farmen» og «Gullruten»-programleder

Niklas Baarli (32) har mye å gjøre i TV 2. Nå blir han programleder for «Farmen» og «Gullruten».

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er en uendelig ære å «lande» så store jobber i TV 2. Man blir jo ydmyk av mindre. En aldri så liten barndomsdrøm som går i oppfyllelse, dette, sier Niklas Baarli via en e-post fra TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.

Nå er det avklart at Baarli blir den nye «Farmen»-programlederen. I tillegg vil han lede «Gullruten».

Baarli har selv deltatt i «Farmen kjendis» i årets sesong, og kjenner konseptet godt. I tillegg har han flere roller hos TV 2.

Han har vært deltager i programmet «Sofa», hatt sitt eget program «Alt min far ikke har lært meg» og er programleder i «God kveld Norge».

Sluttet som «Farmen»-programleder

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, sier følgende via en e-post:

– Niklas har gjort en solid jobb for oss i TV 2 i ulike roller over lengre tid, og er blitt en viktig profil for oss. Vi gleder oss til å se han i både glamorøse «Gullruten» og som programleder i seerfavoritten «Farmen».

Det ble avklart tidligere i mars at Mads Hansen (38) etter to sesonger sluttet som «Farmen»-programleder.

Hansen får nemlig et nytt program å lede – «Forræder» – på TV 2.

Sigrid Bonde Tusvik: – Får ikke lov å lage «Gullruten»

I februar ble det kjent at Sigrid Bonde Tusvik og Morten Hegseth ikke lenger kommer til å lede «Gullruten».

– Jeg får ikke lov til å lage «Gullruten» av TV 2, sa Tusvik i podkasten «Tusvik & Tønne».

Hegseth måtte også takke for seg, og sa til VG at han syns det var kjedelig.

– Jeg skal heller ikke lede «Gullruten» i år. De vil vel sikkert ha noen andre inn, tenker jeg. Men jeg fikk lede det i to år med covid og klappstoler, sa han, og fortsatte:

– Det er ikke alle som får det, selv om jeg gjerne skulle fått gjort det på ordentlig.

Managementselskapet til Mads Hansen er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.