INGEN SUKSESS: I «Nesten voksen» på NRK hadde Kjersti Tveterås rollen som Ida, mens Jenny Skavlan spilte Camilla og Renate Reinsve Siri. I serien ble de tre kjent på folkehøyskolen, og måte takle det plutselige voksenlivet. Foto: Julia Marie Naglestad

Skuespillere trakk seg fra NRK-serien «Nesten voksen» - nå er den kansellert

Publisert: 05.04.18 20:17 Oppdatert: 05.04.18 20:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-04-05T18:17:48Z

«Nesten voksen» med blant andre Jenny Skavlan i spissen, ble slaktet av anmelderne. Nå blir serien tatt av plakaten, selv om NRK allerede har brukt over én million kroner på oppfølgeren.

I januar hadde serien «Nesten voksen»premiere på NRK . I serien møtte vi Jenny Skavlan , Kjersti Tveterås, og Renate Reinsve som «snublet inn i 30-årene». Snublet gjorde også serieskaperne om man skal tro den knallharde dommen fra anmelderne.

«Det er vanskelig å fatte at noen i NRK har brukt millioner av dyrebare norske TV-kroner på dette», skrev Dagsavisens anmelder, som «belønnet» serien med terningkast én. «At denne komiserien lanseres i 2018, er smått utrolig, skrev Dagbladets anmelder, som ikke var like streng på terningen, og ga den en toer.

VG ga serien, som også har blant andre Mattis Herman Nyquist, Nils Jørgen «Jøgge» Kaalstad og Hans Olav Brenner på rollelisten, en treer.

Brukte mye penger

Planen var å produsere tre sesonger av «Nesten voksen». Men etter at NRK brukte over én million kroner på blant annet manusutvikling til den andre sesongen - ble det litt senere besluttet at det ikke kommer en ny sesong, og at serien heller legges ned.

Beløpet - og kanselleringen - bekreftes av underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen.

- Utgifter til forarbeidet til den andre sesongen av «Nesten voksen» beløper seg samlet til noe over én million kroner. I all vesentlighet handler dette om å utvikle et nytt manus, sier Halvorsen til VG.

– En helhetsvurdering

VG får opplyst at flere av skuespillerne har takket nei til en ny runde av serien, angivelig fordi tidspunktet ikke passet. Etter hva VG får opplyst skal det underveis i innspillingen av den første sesongen ha vært misnøye blant flere involverte - blant annet til manuset som forelå.

Prosjektleder for serien, Caroline Øigarden, innrømmer at de møtte utfordringer underveis i produksjonen.

– Ikke mer enn normalt, ofte er det tidvis utfordrende på settet i en første sesong, sier Øigarden, som mener at det lå en «helhetsvurdering» bak avgjørelsen om ikke å gå videre med flere sesonger.

– Vi kan konkludere med at vi gjorde et godt forsøk på å skape noe nytt. Men flere ting tilsa at vi ikke ville gå videre med serien, forteller hun.

– Hvilke «ting» sikter du til da?

– Det ønsker ikke å gå i detalj om. Men det var en helhetsvurdering som lå bak avgjørelsen.

Bekrefter skuespillerflukt

– Hadde utfordringene dere møtte noe med manuset å gjøre?

- Det var flere grunner til det, uten at jeg ønsker å gå i detalj.

– Dere brukte over én million kroner på blant annet å utvikle nytt manus til oppfølgeren. Hvorfor?

– Sånn er det bare av og til. Noen ganger forsøker vi å videreutvikle ting, mens vi andre ganger tar en pust i bakken, og finner ut at det er lurt å stoppe før vi bruker enda mer penger. Det er ikke uvanlig, det skjer av og til, mener Øigarden, som samtidig bekrefter at flere skuespillere ikke kunne være med på en ny runde.

– Ja, det stemmer.

VG får opplyst at det i hovedsak skal dreie seg om de skuespillerne som er tilknyttet norske teatere.

Kjersti Tveterås og Mattis Herman Nyquist er ansatt ved Nationaltheatret, mens Renate Reinsve jobber på Det Norske Teatret.

Hans Olav Brenner og Jenny Skavlan jobber for tiden for NRK med andre prosjekter, mens Nils Jørgen Kaalstad er frilanser.

Prosjektlederen ønsker ikke å kommentere hva som var grunnen til at skuespillerne ikke kunne eller ønsket å være med videre.

– Det får du spørre dem om, sier hun.

VG har vært i kontakt med, eller forsøkt å nå, alle hovedrolleinnehaverne i serien. Ingen av skuespillerne ønsker å kommentere dette overfor VG.

Manusforfatter Kristin Skogheim ønsker heller ikke å kommentere saken.

– Ikke det tristeste jeg har opplevd

Ifølge prosjektlederen var det ikke misnøyen til manuset i den første sesongen som gjorde at det ble brukt såpass mye penger på manusutvikling til den kansellerte andresesongen.

– Nei, det var det ikke. Det er selvsagt ting som kunne vært gjort bedre, men sånn er det - det finnes alltid noe som kan gjøres bedre. Selv om vi i utgangspunktet var fornøyde med sesong én. Man må alltid jobbe med manus til en ny sesong, det er rett og slett en skrivejobb som må gjøres før man eventuelt kan gå i opptak.

Ifølge underholdningsredaktør Charlo Halvorsen, er det ikke gitt at pengene som er brukt på oppfølgeren av det nå skrinlagte prosjektet er helt bortkastet.

– Det er mulig vi kan bruke noe fra dette manuset i senere serier vi ønsker å produsere, men det er det alt for tidlig å si noe konkret om, sier han.

Skuespiller i NRK-serien Nils Jørgen «Jøgge» Kaalstad innrømmer at han sover godt om natten selv om det ikke blir mer «Nesten voksen».

– For å være ærlig tenker jeg ikke så mye over det. Vi skuespillerne så ikke engang noe manus til sesong nummer to, og så på denne serien som et helt vanlig oppdrag på lik linje med andre ting. Det er ikke det tristeste jeg har opplevd, jeg tar det med et lite skuldertrekk, sier han til VG.

Fallende seertall

Kaalstad synes likevel det er synd at det ble med den ene sesongen.

– Ja, det er klart jeg synes det er synd. Det var ikke alle som syntes den første sesongen like bra, ref. mottagelsen blant kritikerne. Men jeg vet jo at mange har likt serien også. Og alt kunne jo bare bli til det bedre.

Den åttende - og siste episoden - av «Nesten voksen» ble sendt på NRK1 i slutten av februar. Premieren av serien hadde totalt, inkludert repriser, opptak og nett-tv nesten 1,2 millioner seere. Seertallene falt til 860.000 på den andre episoden, mens tredje episode ble sett av 599.000, i konkurranse med blant annet håndball-VM.

De resterende episodene ble sett av mellom 632.000 og 778.000 seere. Og ifølge prosjektleder Caroline Øigarden var man i NRK fornøyde med seertallene «Nesten voksen» førte med seg.