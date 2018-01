HAR CYSTE I MAGEN: «Jegertvilling Kristine Thybo Hansen er redd for narkose, og nekter derfor å fjerne kulen, som ifølge henne selv målte ti centimeter for to år siden. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen kjendis»-Kristine: – Jeg skulket fordi jeg er livredd

«Jegertvilling» Kristine Thybo Hansen trosser legenes råd om å fjerne kulen, som allerede var ti centimeter stor for to år siden. – Det er bare én ting som kan få meg til operasjonsbenken, sier hun.

«Jegertvilling» Kristine Thybo Hansen tapte forrige søndagens tvekamp mot søsteren Johanne med vilje og måtte dermed på dramatisk vis reise hjem fra «Farmen kjendis». Men også privat har Kristine hatt sitt å stri med de siste årene.

– Jeg har en cyste i nedre mageregion som målte ti centimeter for snart to år siden. Siden det har den bare vokst og vokst, sier den jaktglade tvillingen til VG.

Frykter narkosen

Ifølge Kristine mener legene at det er snakk om en endometriose-cyste (ekstern lenke).

– Den klemmer på blære, tarm og livmor, så i perioder der det er verst sliter jeg med det meste. Og det medfører en god del smerter, både i rygg, mage og hofte spesielt, forteller «Farmen kjendis»-deltageren, som foreløpig har nektet å la seg operere.

– Jeg har utsatt operasjon to ganger, og skulket én gang, fordi jeg er livredd narkose. Pysete som jeg er. Men den er jo til stor plage og har forandret mye på livskvaliteten min. Jeg er for eksempel redd for at den skal sprekke når vi er på tur milevis fra sivilisasjonen.

Kristine har daglige plager med kulen i magen.

– I perioder føler jeg meg veldig trøtt og sliten, mens jeg enkelte ganger nesten ikke merker den engang – annet enn en stor kul på magen og at jeg må tisse hele tiden. Har så lyst til å få fjernet den, men det eneste som kunne fått meg til operasjonsbenken er hvis kjæresten min Robert kan være der under narkosen. Men det har vært uaktuelt for legene, sier hun.

Kan sprekke

Heldigvis har ikke Kristine veldig mye å være redd for. Gynekolog ved Aleris i Stavanger, Katrine Kirial, mener nemlig at det ikke nødvendigvis er farlig å ha cyste i magen, og at alle kvinner har små cyster som sprekker i forbindelse med eggløsning.

– Hvis jeg under en undersøkelse finner en cyste hos en kvinne, så ser jeg på størrelsen og formen og tar spesifikke kreft-blodprøver for å utelukke at det er kreft. Hvis vi med stor sikkerhet kan konkludere at det ikke er kreft, og kvinnen ikke er plaget av cysten, da ser vi an, eventuelt med kontroller én gang i året, presiserer hun.

På den annen side finnes det risiko dersom cysten kommer over en viss størrelse og ikke går bort av seg selv.

– Cyster over fire centimeter utgjør en risiko for at den snur seg rundt sin egen akse, forteller gynekologen.

Kirial forklarer at det som kan skje når cysten snur seg, er at man kan miste blodforsyningene til eggstokkene.

– Hvis man ikke opererer innenfor noen få døgn da, så dør eggstokkene.

Ifølge Kirial er det for noen smertefullt med så store cyster. De kan også sprekke, noe som en sjelden gang gir blødninger.

Om man har en cyste på over ti centimeter, anbefaler hun å kontrollere den med jevne mellomrom – siden den kan endre seg eller vokse. Det er også en risiko for at den utvikler seg til å bli ondartet.

– Men det trenger ikke å være noe farlig, forteller hun.