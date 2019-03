GISSELDRAMA: Politiets beredskapstropp slår til på Torp flyplass i september 1994. Foto: Roger Neumann / VG

TV-anmeldelse «Da Norge sto stille»: Medrivende tabloid-TV

TV 2 har surfet i eget arkiv. Det er det blitt god TV av.

Publisert: 10.03.19 20:43







«Da Norge sto stille»

Norsk dokumentarserie i seks episoder

TV 2 søndager 22.15

Om vi skal tro den første sesongen av dokumentarserien «Da Norge sto stille» på TV 2, har Norge kun stått stille i perioden etter at TV 2 begynte sine sendinger i september 1992.

Alle de seks nasjonstoppende hendelsene som behandles i første runde, fant sted i nyere tid:

Gisseldramaet på Torp, som ligger til grunn for premiereepisoden, utspilte seg i september 1994. Kato Air-flykapringen i Bodø, gjenstand for den andre, skjedde ti år senere, i 2004.

Videre skal serien ta for seg Sleipner-forliset (1999), «Skrik»-tyveriet (1994), NOKAS-ranet (2004) og jernbaneulykken på Åsta i 2000.

PAPIRAVISENS GLANSDAGER: VG-forside om gisseldramaet fra 1994. Foto: VG

Som vi ser: Alle historiene stammer fra den tiden da TV-nyhetene og papiravisene fremdeles regjerte nyhetsverdenen. «The sweet spot» et sted mellom TV 2s oppstart og det enorme, men litt forsinkede paradigmeskiftet som kom med internett.

VG har fått se to episoder. Den første, om postranerne som ble gisseltakere på Torp, og den andre, om flykapringen på vei fra Narvik til Bodø.

UFRIVILLI HELT: Politibetjent Frode Falck Anmarksrud fikk en sentral rolle i gisseldramaet på Torp i 1994. Foto: Alf Øystein Støtvig / VG

Begge er gode, og begge har det til felles at de – relativt sett – er «solskinnshistorier». Bakgrunnene for hendelsene er tragiske, selvsagt. Men i sum er dette to fortellinger om norske hverdagshelter: Politibetjenter og sivile som utviste stort mot og stor snarrådighet i ekstreme situasjoner.

En av gisseltakerne i Torp-dramaet ble skutt og drept («den eneste gang etter Andre verdenskrig at politiet har henrettet et menneske i Norge», sier politibetjenten Frode Falch Anmarkrud). Flykapreren med øks på flyet til Bodø, Brahim Bouteraa, ble idømt 15 år i fengsel.

Senere episoder, som den om NOKAS-ranet og Sleipner-ulykken, blir nok nødvendigvis mørkere.

KUNG FU-FIGHTING: Trond Frantzen og datteren Marlene etter flykapringsdramaet i Bodø i 2004. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / VG

Historiene er godt fortalt. Det er blitt surfet grundig i TV 2- og avisredaksjonenes arkiver, og sentrale personer er intervjuet på nytt. Deriblant den overlevende gisseltakeren i Torp-dramaet, Zvonimir Majdek, og kampsporthelten fra Narvik, Trond Frantzen. Alle er flinke til å prate for seg.

Bruken av aproposmusikk når sistnevnte snakker, er «cheesy» (Carl Douglas’ «Kung Fu Fighting», selvsagt). Men de nye dramatiseringene av hendelsene er ikke flaue i det hele tatt.

De er sobre, rolige, stort sett dialogløse – mye mindre forstyrrende enn mange av de tilsvarende vi ser på Discovery og History Channel.

Spesielt episode to pirrer «true crime»-nervetrådene. Alt i alt føles denne serien som et godt og redelig stykke TV-tabloidjournalistikk, vel verdt å få med seg.