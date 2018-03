UTE: Abiel Tesfai, her med Carina Dahl, er skuffet over egen innsats i «71 grader nord». Foto: Kristin Folsland Olsen

Abiel Tesfai: – Jeg skulle sovet i den forbanna køya

Publisert: 11.03.18 21:25

Abiel Tesfai (30) tok nederlaget med et smil foran kamera. Først på flyplassen på vei hjem gikk det opp for ham at «71 grader nord» var over.

P3-programlederen ble den aller første til å måtte forlate «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis». I søndagens episode gikk det fullstendig i ball for 30-åringen da han skulle stable klosser i system.

Da bar det bare en vei – rett ut.

Det TV-seerne ikke fikk se, var at Abiel faktisk var sikker på at han hadde vunnet over de andre tre han konkurrerte mot, Jan Thomas (51), Nadia Khamitskaya (34) og Silje Torp (42).

– Jeg ble nemlig først ferdig av alle sammen – trodde jeg. Både jeg og de andre tilskuerne jublet et øyeblikk før jeg fikk kontrabeskjeden om at jeg ikke hadde løst oppgaven rett, og at jeg måtte begynne på nytt, forteller Abiel til VG.

– Da stoppet det helt opp. Hodet kokte, og jeg klarte ikke å se hva jeg hadde gjort feil. Jeg bare frøs til og ble stående å stirre helt desperat.



– Det er mye av det produksjonsmessige som ikke vises. Men jeg ble altså veldig påvirket av det som skjedde og klarte ikke følge slagplanen jeg hadde lagt. Det har frustrert meg i ettertid.

Abiel og de tre andre var blitt merket tidligere i konkurransen og måtte i ilden mot hverandre. Grunnen til at Abiel havnet i situasjonen, var at han stilte med ulempe etter å ha nektet å overnatte i hengekøye over Vettisfossen, 275 meter over bakken.



Abiel fikk i det hele tatt en dårlig start på hele konkurransen. Allerede under innspillingen av første episode ble han rammet av en voldsom kvalme og svimmelhet. Hva det kom av, vet han ikke, men han utelukker ikke at det var stress som slo ut. Selv mener Abiel at det nettopp var kvalmen som gjorde at han falt i vannet med kajakken like etter start.

– Da holdt jeg på å trekke meg. Aldri før har jeg følt meg så elendig. Resten av innspillingen måtte jeg få kvalmestillende piller fra legen. Jeg har slitt med ubehag også etter at jeg røk ut og har fått beskjed om at det kan være noe med nervebalansen.

– Er det noe du ønsker du hadde gjort annerledes underveis?

– Ja, jeg skulle sovet i den forbanna køya.



Egentlig har han ikke høydeskrekk.

– Men jeg var uvel allerede i første episode da vi sov i hengekøye i skogen. Den svingte og gynget, noe som var en dårlig kombinasjon med kvalmen og svimmelheten. Derfor tenkte jeg at det å sove over den klippen ikke var noe for meg. Jeg valgte å droppe det for ikke å ødelegge resten av oppholdet, men så ødela det likevel.



Abiel tok smilende avskjed med de andre. Verre var det for lagkamerat John Arne Riise (37), som tok til tårene da kompisen røk. Akkurat det liker Abiel.

– Det er fint å se menn gråte. Jeg er jo et følelsesmenneske selv. John Arne hjalp meg ekstremt mye, og vi fikk et godt forhold. Selv felte jeg ingen tårer før jeg var på flyplassen. Først da skjønte jeg at jeg skulle hjem. Det var tungt å forlate alle de andre.

John Arne sier på TV at det var kjipt å se Tesfai ryke etter at han hadde trosset så mange grenser.

– Jeg var vel kanskje en slags mentor for ham, sier en tårevåt John Arne.



På tross av nedturen mener Abiel at han er et nytt menneske etter innspillingen.

– Ikke minst har jeg innsett at livet går videre selv om ikke alt går etter planen. Jeg har lært så mye av å bli kjent med idrettsutøvere og folk i andre felt om hvordan de tilnærmer seg utfordringer i det daglige og konkurranseøyeblikk.

NRK-kjendisen skylder ikke på noen andre enn seg selv for at det gikk som det gikk.

– Jeg er i det minste fornøyd med at jeg ikke ødela for laget mitt. Det hadde vært verre hvis noen andre røk ut på grunn av meg.

Abiel hadde gladelig stilt opp igjen.

– Hadde TVNorge ringt og sagt at de skulle ha en ny sesong med alle deltagere som har vært de første til å ryke, så hadde jeg blitt med, ler 30-åringen.

Om det faktum at Abiel måtte få legehjelp med kvalmen, sier Marianne Aambø, pressekontakt i TVNorge, at forholdet mellom en deltager og legen er konfidensielt.

– Men på generelt grunnlag er vi opptatt av deltagernes ve og vel på tur, og de har alltid tilgang på lege som de kan få hjelp av dersom de har plager eller spørsmål.