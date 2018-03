KLAR FOR INTERNASJONAL FINALE: Alexander Rybak etter den norske MGP-finalen lørdag. Foto: Hallgeir Vågenes

Milliontall for Rybak-seier

Publisert: 13.03.18 00:35

TV 2018-03-12T23:35:15Z

Over én million seere fulgte direktesendingen da Alexander Rybak vant den norske finalen i Melodi Grand Prix på lørdag. TV 2 mistet samtidig over halvparten av seerne på «Århundrets stemme» .

Alexander Rybak blir dermed Norges representant under årets Eurovision Song Contest i Lisboa 12. Mai.

Finalen ble sendt på NRK1 lørdag, ledet av Silya Nymoen og Kåre Magnus Bergh og samlet totalt 1.008.000 seere.

Fjorårets norske MGP-finale ble også sett av godt over millionen. JOWST vant i 2017, med 1. 155.000 foran skjermen.

Hovedkonkurrenten TV 2 hadde andre program av «Århundrets stemme» på plakaten. Premiereprogrammet ble sett av 399.000, men tallene dalte ikke overraskende da MGP ble vist hos NRK.

Over halvparten av seerne «forsvant», 131.000 så «Århundrets stemme» lørdag. Tallene tok seg litt opp i del to, da hadde programmet 161.000 seere i følge Kantar Media.

– Det er bare å gratulere NRK med et fantastisk MGP-show, og strålende seertall. Vi var godt forberedt på at «Århundres stemme» ville få seg et fall i førstegangsseingen denne lørdagen i direkte konkurranse mot MGP, men mange kommer til å se lørdagens 90-tallsfesten i «Århundres stemme» både i opptak og via TV 2 Sumo. I tillegg er vi sikre på at tallene vil løfte seg igjen kommende lørdag, sier PR- og mediesjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

NRKs TV-seriesatsing «Heimebane» har hatt en litt annen utvikling. Første episode ble sett av 407.000, mens tredje episode ble sett av 443.000. På grunn av en målefeil hos NRK finnes det foreløpig ikke noen tall for webrating for de to første episodene, men tredje episode er foreløpig sett av 90.000.