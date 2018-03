KLAR FOR SESONG TI AV «IDOL»: Disse får du se mye av i den nye sesongen av «Idol»: Fra venstre Tshawe Baqua, Silje Larsen Borgan, Katarina Flatland og Gunnar Greve. Foto: Sandblad, Mattis

Her er årets «Idol»-gjeng

Publisert: 21.03.18 17:35 Oppdatert: 21.03.18 17:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-03-21T16:35:28Z

Én veteran og tre nykommere utgjør TV2s nye «Idol»-team.

Gunnar Greve går løs på sin femte sesong som «Idol»-dommer. Med seg får han Tshawe Baqwa fra Madcon og musikkbransjeveteran og gründer Silje Larsen Borgan. Katarina Flatland tar over programlederjobben fra Markus Bailey.

– Jeg har en nærmest utømmelig kilde av nysgjerrighet og sult etter å finne nye ting, nye talenter, nye mennesker, sier Greve til VG.

Og legger til at den likevel ikke er helt utømmelig .

– Dette blir definitivt min siste sesong. Jeg gir meg på topp, gliser han.

Nykommer Tshawe Baqwa peker også på nysgjerrigheten som avgjørende for at han sa ja til å bli «Idol»-dommer.

– Jeg er i grunn veldig glad i å erfare nye ting. Den siste tiden har det skjedd masse positivt, både med personlige musikkprosjekter, tv-konsepter og familieaspektet. Jeg er fremdeles i den bølgen, jeg. Jeg ser ingen grunn til å slutte med surfingen, sier Baqwa.

I fjor sommer fortalte Tshawe Baqwa til TV2s «God kveld, Norge» at han hadde vært pappa i tre år uten å vite det. Han stortrives i papparollen og er ikke bekymret for at det blir i overkant hektisk med «Idol»-jobbing i forhold til å tilbringe tid med datteren.

– Man kan jo ta med seg barna, også! Jeg føler nok at jeg hvilte litt på laurbærene før, men nå er det mer prekært enn noensinne å være til stede, det er det viktigste. Vi skal ikke ta for gitt de velsignelsene vi får erfare, sier han.

Silje Larsen Borgan har selv en treåring i huset – og et tre år gammelt selskap med fire ansatte. Etter flere år i norsk platebransje gründet hun Little Big Sister i 2015 og er i dag manager for blant andre Karpe Diem, Marit Larsen og Cezinando. Da «Idol» premierte for femten år siden (kommende sesong er nummer ti i rekken), var hun selv en tenåring som satt oppslukt foran tv’en og så på.

– Da jeg fikk forespørselen om å bli dommer, sa barnet i meg at dette kunne bli veldig gøy. Samtidig føler jeg at jeg kan bidra med noe etter å ha jobbet med artister i så mange år, sier Larsen Borgan.

Hun er fullt klar over at «Idol»-deltagelse og suksess i programmet ikke automatisk betyr suksess etterpå.

– Men slik er det utenfor «Idol», også, presiserer hun.

– «Idol» er en bra måte å lansere seg på. For meg er Astrid S det beste eksemplet på hvordan man kan gjøre det, selv om man ikke vinner (hun ble nummer fem i 2013, red.anm.). Hun fikk vist seg frem, men tok deretter en liten pause fra rampelyset for å vokse videre. Så var hun tilbake når hun følte seg klar, sier Silje Larsen Borgan om fjorårets vinner av Årets Spellemann.

Tshawe Baqwa mener også at han kan gi kommende «Idol»-stjerner verdifulle råd på veien.

– Jeg kjenner til det å være nervøs, jeg kjenner til det å ha store drømmer – jeg har det selv fremdeles! Jeg føler meg ydmyk i forhold til det å hjelpe noen til å tørre å ta det skrittet ut av bobla, ut av det lille rommet der du har sittet alene og skrevet tekster i mange år. Dette har vært viktig for mitt liv og min karriere også, sier Baqwa.

Programleder Katarina Flatland er for så vidt også en programleder-veteran, bare ikke i «Idol». Nå skifter hun beite fra bøndene i «Jakten på kjærligheten».

– Egentlig hadde jeg lyst til å gjøre begge deler, men det gikk ikke. Jeg har hatt lyst til å gjøre «Idol» lenge, og det føles godt å gjøre noe annet nå. Men det er klart at man får et visst eierskap til «Jakten på kjærligheten» – det gjør nesten litt vondt å gi det fra seg, sier hun.