Gunhild Dahlberg overtar som programleder i «Jakten på kjærligheten»

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 22.03.18 06:59

Gunhild Dahlberg (42) trodde det var skjult kamera da hun ble tilbudt jobben i TV 2-programmet.

Onsdag ble det kjent at Katarina Flatland (28) blir ny programleder for «Idol». Det betyr at hun er ferdig som programleder for «Jakten på kjærligheten».

– Det å slutte er veldig vemodig. Jeg sier slutte, men jeg vil jo tilbake på et tidspunkt. Og jeg har jo tullet med at Katrine Moholt har syv sesonger i «Jakten», og at jeg fortsatt skal slå den rekorden. Men nå kommer Gunhild, som sikkert vil slå mine fire sesonger. Ha ha, det blir vel en kamp, sier Katarina Flatland til VG.

– Trodde det var en spøk

Det er TV-profil Gunhild Dahlberg som tar over etter «Jakten»-programlederen. Dahlberg har tidligere ledet programmer som «Bolig til salgs», «Nabolaget», «Sommertid» og «Fjellflørt», og innrømmer at det er litt nervepirrende å ta over et TV 2-lokomotiv som «Jakten på kjærligheten».

– Det er jo litt skummelt. Det er store sko å fylle. Samtidig er det drømmejobben med store bokstaver, sier 42-åringen, som ikke trodde sine egne øyne og ører da hun ble tilbudt jobben.

– Jeg trodde jo at det var en spøk, seriøst. Jeg fikk melding der jeg ble spurt om å komme til TV 2, men de ville ikke si hva det var. Jeg lurte på om det var skjult kamera. Jeg ble veldig, veldig overrasket, for jeg trodde ikke at den dagen skulle komme.

Katarina føler seg trygg på at etterfølgeren passer bra til rollen.

– For meg var det viktig å få inn en ny programleder som er engasjert. Det som er fint med Gunhild er at hun har sendt meg sms’er i fire år etter sendingene. Hun er jo så nysgjerrig. Det er så fint å se at den som tar over tar dette på alvor, mener hun.

Det er produksjonsselskapet Freemantle som produserer både «Idol» og «Jakten på kjærligheten».

– Portrettprogrammet av bøndene som jeg har laget står litt for seg selv, og så begynner sesongen til høsten med Gunhild. For meg var det hyggelig å gjøre det sånn, for da fikk jeg en fin avslutning.

Hun sier hun har informert bøndene om beslutningen.

– Det føles riktig at de får vite det før det blir kjent gjennom pressen. Så håper jeg de skjønner at dette er en prosess, og at jeg ikke bare tar tingene mine og stikker. At det har vært vanskelig for meg. Jeg har jo lovet å gi dem en kjæreste før sommeren og har i hvert fall gjort det jeg kan for å gi dem en god arvtager.

– «Herregud»

Gunhild Dahlberg, som har to barn med samboeren Kristian, har sin første opptaksdag med nye kolleger allerede 30. april, og gleder seg til å sette i gang.

– Jeg har jo elsket dette programmet siden 2004. Den høsten hadde jeg faktisk så sykt kjærlighetssorg, og når jeg begynte å se på så jeg at det var håp. Så har jeg sett alle sesongene bortsett fra et par år. Og nå skal altså jeg, en av programmets aller største fans, jobbe med det.

Men hun føler seg godt rustet til å ta over etter Katarina.

– Jeg har jo jobbet masse som journalist og som reporter og programleder. Jeg gleder meg! Men med tanke på hvem som har ledet dette før tenker jeg jo «Herregud, skjer dette meg», sier hun fornøyd til VG.