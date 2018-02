FIKK TILBUD: – Jeg har ikke tatt stilling til det for å være helt ærlig, forteller Jon Arne Riise, som skal ha blitt forespurt av «Farmen kjendis»-produksjonen om å delta i den neste sesongen. Foto: Solberg, Trond

Louise Angelica Riise om «Farmen kjendis»: – Overhodet ikke aktuelt

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 22.02.18 19:03

For tredje gang har «71 grader nord»-aktuelle Jon Arne Riise fått tilbud om å delta i «Farmen kjendis». Men det er én ting som ikke kommer på tale for kona Louise Angelica.

Tidligere fotballspiller John Arne Riise (37) har fått smaken på reality. I fjor deltok han i «Heltenes kamp» på TV 2 , mens han denne vinteren er en del av TVNorge-programmet «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

– Det er to programmer som alltid har trigget meg, og det er «71 grader nord» og «Mesternes Mester». Når det gjelder «71 grader nord» har jeg blitt spurt to ganger tidligere også, men begge årene har jeg ikke kunnet. Denne gangen passet det imidlertid bedre, sier han til VG.

Ikke bestemt seg

Et av de aller mest populære realityprogrammene om dagen er «Farmen kjendis» på TV 2, og nylig ble Pål Anders Ullevålseter kronet som vinner av den andre runden av programmet. I mai starter innspillingen av runde nummer tre, og til VG avslører Riise at han er én av dem som har blitt spurt om å delta.

– Jeg ble spurt i fjor, i år - og også sesongen som kommer. Det er jo et ufattelig populært program da. Men litt mye drama etter min smak, i hvert fall i år. Det var fryktelig mye rart som skjedde.

– Så du vurderer å være med i «Farmen kjendis» nå?

– Jeg har ikke tenkt så mye over det, men vet at manageren min har fått en del telefoner med spørsmål om jeg vil være med. Jeg har ikke tatt stilling til det for å være helt ærlig. Nå håper jeg at «71 grader nord» går bra, og at jeg kommer bra ut av det. Så får vi se hva det neste blir, om det blir noe.

– Litt overrasket

VG møter John Arne Riise sammen med kona Louise Angelica. Ifølge dem selv, ble de begge for noen år siden også spurt om å delta i «Skal vi danse».

– Jeg tror jeg kunne gjort det bra i «Skal vi danse», jeg. Hoftebevegelsene mine ville vært innertier! Jeg har jo styrken, så jeg kan kaste dansepartneren opp i lufta, mener John Arne.

Men på spørsmål om de kunne tenke seg å gjøre «Farmen kjendis» sammen, er Louise Angelica klokkeklar.

– Det har vi snakket om i nøyaktig ett minutt, før jeg gjorde det klart at det overhodet ikke er aktuelt. Jeg har ikke sett så mye på «Farmen» tidligere, men det gjorde jeg i år. Og jeg ble litt overrasket over hvor mye drama det var. Det er ikke helt min type reality, mener hun.

Først er det uansett «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» som gjelder. Og John Arne er spent på hva produksjonen har valgt å ta med og ikke.

– Jeg er en kylling

– Jeg har jo et stort konkurranseinstinkt, og når jeg ikke får det sånn jeg vil og folk ikke gjør det godt nok, så kommer det ofte noen gloser. Etter hva jeg husker har jeg sagt ifra litt.

– Sier han ifra hjemme og, Louise Angelica?

– Nei, han kommer aldri med noen gloser til meg. Men meninger, det har han absolutt. Men han er veldig kjær hjemme.

– Nei, jeg er en kylling. Jeg sier det litt på spøk, men føler det faktisk litt sånn. At kona er sjefen på en måte. Hun har kontroll på hjemmet. Og det er helt greit. Jeg er jo sta jeg også, men på helt andre områder.

Men 37 år gamle Riise, som er bosatt i Ålesund sammen med kona, vurderte å bli hjemme også denne gangen. Grunnen var nettopp hans bedre halvdel.

– Godt av å være borte

– Det å være borte i mange uker uten mobil er vanskelig. Men Louise var såpass klar for at jeg skulle dra, og hadde kontroll på det som skjedde hjemme. Og det visste jeg jo, at hun trives i sitt eget selskap. Og så visste hun hvor mye jeg ønsket å være med selv. Men det var deilig å komme hjem igjen, det må jeg si.

– Hvordan var det å være «hjemme alene», Louise?

– Det er som John Arne sier, jeg trives godt i eget selskap. Men det var en utfordring at det skulle gå så lang tid mellom hver gang vi snakket sammen. Man visste liksom aldri når han skulle ringe neste gang. Det var en test, men det gikk veldig, veldig fint.

Dagen han kom hjem derimot, var desto mer hyggelig.

– Det er utrolig hvor fort alt blir normalt igjen. Men det er klart, den kvelden var jo ekstra hyggelig. Det var en utfordring å være borte fra hverandre så lenge, og så merker man at man har godt av å være borte fra hverandre og kjenne litt på savnet. Det var fint å kunne prøve det ut. Selv om det er deilig å få ham hjem igjen, sier hun til VG.

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, ønsker ikke å kommentere John Arne Riises påstand om at han har fått tilbud om å delta i programmet.