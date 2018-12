VENTER EN SØNN: Kjernefamilien økes når Jon Niklas Rønning og Kristine Riis på vårparten får sitt første felles barn. Foto: Julie Marie Naglestad, NRK

Jon Niklas Rønning og Kristine Riis venter barn

TV 2018-12-23T10:00:06Z

Nitimens Kristine Riis og komiker Jon Niklas Rønning blir foreldre for første gang til våren.

Publisert: 23.12.18 11:00

Det avslører paret selv i NRKs tradisjonelle lille julaftens-program «Kvelden før kvelden», der de blir intervjuet av programlederne Haddy N’Jie og Ingrid Gjessing Linhave.

Fra før har Jon Niklas Rønning sønnen Gabriel på fem år fra et tidligere forhold. Det blir en sønn også denne gangen, forteller de. Og det er nettopp når Riis snakker om bonussønnen Gabriel, at de slipper nyheten.

– Han ser på «Julekongen», snakker masse om julenissen og er litt redd for at vi kanskje glemmer selve julaften, forteller Kristine Riis.

– Nå skal vi jo faktisk få et barn sammen også, til våren, og hvis han tar over dette julegenet, så blir det én til som skal bidra til god julestemning. Det blir bra, sier hun.

– Jeg er veldig stolt over at vi skal ha barn sammen, en gutt som kommer til våren, repliserer Rønning når Haddy N’Jie påpeker at han fremdeles ser veldig forelska ut.

Jon Niklas Rønning og Kristine Riis har vært et par i et drøyt år. Begge er svært profilerte på hver sine områder; Kristine Riis har gått gradene i NRK fra å være programleder i P3 til der hun er nå, Nitimen på P1.

Riis har også bedrevet komikk og huskes godt fra den internasjonalt berømte norske serien «Vikingane».

Rønning på sin side ble først kjent som komiker i duoen Bye & Rønning med Anders Bye. Etter at Bye har valgt å trekke seg litt unna offentligheten for en stund, fortsetter Rønning der han slapp med kollegaen.

Rønning er klar for sitt første soloshow neste år, «Jeg reiser alene».

«Kvelden før kvelden» er også programmet der «Grevinnen og hovmesteren» alltid dukker opp, alltid klokken 21.00.

Imidlertid blir det trolig ikke barn på akkurat dette paret i år, heller.