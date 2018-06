TAKKNEMLIG: Ulrikke Falch er takknemlig for alt «Skam» har betydd for henne. – Men jeg har også brukt mye tid på å fjerne meg fra rollen, sier hun. Foto: Sandblad, Mattis

«Skam»-Ulrikke får sin egen TV-serie

Publisert: 19.06.18 19:59

Hun fikk ikke sin egen sesong i «Skam» – men nå får Ulrikke Falch til gjengjeld sin egen TV-serie på NRK til høsten.

I november har hun premiere på «F-ordet» – og da skal det handle om kjønn og kjønnsroller i seks episoder. Den populære skuespilleren kommer til å ta utgangspunkt i personlige opplevelser.

– Jeg tror på åpenhet. Men samtidig håper jeg ikke at dette blir for personlig sier Ulrikke Falch til VG.

Hun ble kjent både i Norge og langt utenfor landets grenser gjennom sin rolle som Vilde i den banebrytende NRK -serien «Skam».

– Jeg er evig takknemlig for alt «Skam» har betydd for meg og veien videre. Men samtidig har jeg nå brukt mye tid på å fjerne meg fra rollen jeg hadde i serien, sier Ulrikke Falk til VG.

Tirsdag fikk hun og hennes nye TV-serie «F-ordet» mye oppmerksomhet da NRK presenterte høstens TV-nyheter. Gjennom seks episoder skal hun ta for seg holdninger til kjønn og kjønnsroller. Blant annet har hun i løpet av disse episodene satt seg som mål å overbevise elevene på en vanlig videregående skole om at de egentlig er feminister.

– Nå vil jeg forandre verden, sier Ulrikke og slår ut med armene.

Hun har markert seg sterkt i samfunnsdebatten det siste året. Sammen med Susanne Kaluza startet Ulrikke Falch kampanjen «postitgeriljaen» Her var poenget å bekjempe kroppspress blant unge ved å minne om at man er bra nok som man er ved å henge opp postit-lapper med oppmuntrende beskjeder.

– Tidligere har jeg snakket om spiseforstyrrelser og andre personlige ting. Derfor tror jeg heller ikke det blir så vanskelig å være åpen og personlig i «F-ordet» heller, fortsetter Ulrikke Falch.

Hun har skrevet boken «Jenteloven» sammen med komikeren Sofie Frøysaa – en overlevelsesguide for unge jenter, som kommer til høsten. Hun har en instagramkonto med over en million følgere. Det vakte stor oppsikt da hun tidligere i år satte denne kontoen på pause for en periode.

– Det er ikke alvorlig eller meningen å være overdramatisk, jeg bare velger å ta en pause for min egen skyld, begrunnet hun det med da.