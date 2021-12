VINNER: Snømonsteret, nå også kjent som Didrik Solli-Tangen, gikk av med seieren av sesong to av Maskorama.

Snømonsteret vant «Maskorama»

Didrik Solli-Tangen som Snømonsteret er årets vinner av Maskorama, Victor Sotberg som Dragen kom på andreplass.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Fy søren, så gøy! utbrøt Didrik Solli-Tangen etter maskefall.

Dermed fikk en skråsikker Jan Thomas rett igjen, akkurat som med Victor Sotberg.

– Men det er helt sjukt varmt inni her, minst 50 grader inne i kostymet. Og trangt, strålte Solli-Tangen etter sending og lovpriste rollen som Snømonsteret fordi han fikk leke og være med på å utforme personligheten til figuren.

Til VGTV rett etter avmaskingen sier Solli-Tangen at han har kost seg.

– Det er helt utrolig moro å få være med hele veien, og ikke minst stå igjen som vinner. Kjempegøy altså!

– Jeg har virkelig kost meg i dag. Det har vært skikkelig gøy. Det har vært en stor opplevelse.



– Nå har du gått helt til topps i «Maskorama». Hvordan føles det?

– Det er litt sånn uvirkelig. Jeg følte før sendingen i dag at jeg var fornøyd hvis jeg klarte å fullføre Caruso-sangen for da hadde jeg fått vist litt av det jeg kan, fordi man har prøvd i fem uker å skjule hvem man er.

– Så det å stå igjen nå som vinner er veldog gøy og jeg ble fryktelig glad. Jeg tror Snømonsteret-karaktereren er blitt en egen personlighet.

Dragen på andreplass viste seg altså å være Victor Sotberg, slik både Jan Thomas og hele 56 prosent av tv-seerne hadde gjettet seg frem til.

– Det er det sykeste jeg har vært med på. Fy flate, jeg har aldri gledet meg så mye og hatt det så gøy med noe, sa Sotberg etter avmaskingen.

Etter at alle tre finalister hadde fremført hver sin sang, var det klart for «årets hint»-låt, som NRK kalte den avgjørende sangduellen. Dragen tok frem en dramatisk versjon av Queens «The Show Must Go On», mens Snømonsteret kvitterte med Whitney Houstons «I Wanna Dance With Somebody».

Det var Ingeborg Walther som Bamsen som først måtte gå ut i kveldens finale. Hun var strålende fornøyd med å komme til finale og takket varmt til alle som hadde stemt og heiet på henne - og sendt henne tegninger.

– Det føles så rart å være her og se alt, frem til nå har jeg bare sett opp i taket. Jeg har vunnet denne kampen for meg selv, mot den klaustrofobien jeg har hatt, sa Ingeborg Walther etter sending.

– Jeg er ikke en lyver, så dette har vært vanskelig, sa Walther om det å ikke helt snakke sannheten for å røpe hemmeligheten om at hun var med i konkurransen.

28 prosent av seerne - og Nicolay Ramm - hadde tippet på Ingeborg Walther som Bamsen i kveld.

Det var altså Dragen, Snømonsteret og Bamsen som sto igjen som finalister i høstens store gjetteshow, «Maskorama» Fra før har Frosken (Arve Juritzen), Heldiggrisen (Christian Ringnes), Havfruen (Haddy N’jie), Nissen (Abid Raja) og Nøkken (Margaret Berger) måttet forlate både hete kostymer og hele konkurransen.

fullskjerm neste ANDRE PLASS: Victor Sotberg var Dragen. 1 av 3 Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

I kveld opptrådte alle tre med en sang hver. Bamsen fremførte «Love On Top» med Beyoncé, Dragen ga seg i kast med «Unstoppable» av Sia, mens Snømonsteret gikk for «Caruso» med Lucio Dalla.

De heteste tipsene før sending var Victor Sotberg som Dragen, Emil Solli-Tangen som Snømonsteret og Ingeborg Walther som Bamsen.

Blant dommerne Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm ble det sist helg tippet at Bamsen var henholdsvis Sandra Lyng, Ingeborg Walther og Siri Nilsen.

I kveld ramlet Siri Nilsen ut for dommerne, og Lyng og Walther fikk istedet selskap av Ravns forslag på Lisa Børud.

Dragen trodde de denne gangen var enten Victor Sotberg, Benjamin Silseth eller Alexander Rybak, mens Snømonsteret fikk tipsene Espen Grjotheim, Didrik Sollit-Tangen og Ylvis-brødrene limt på seg.

– Dette blir en finale akkurat som en finale i «Maskorama» skal være: Fylt av magi, overraskelser, humør, vakker sang og ikke minst skal tre masker av! sier prosjektredaktør Jan Egil Ådland i NRK før sending.