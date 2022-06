TV 2 BEKLAGER: I en e-post beklager TV 2-ledelsen nå Fredrik Græsviks oppførsel i forbindelse med en intervjuforespørsel.

TV 2-ledelsen beklager Fredrik Græsviks oppførsel

Finansmannen Eirik Furuseth mottok det han oppfattet som truende meldinger fra TV 2s Fredrik Græsvik etter et innlegg på Facebook. Nå beklager TV 2 reporterens oppførsel.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi beklager at henvendelsen ble sendt fra journalisten overhodet, sier Græsviks sjef og utenrikssjef i TV 2, Aslaug C. Henriksen til VG.

Det var Nettavisen som først omtalte denne saken – og det hele startet med et Facebook-innlegg fra Furuseth som ble publisert lørdag kveld i forbindelse med masseskytingen i Oslo i helgen.

Her satte han spørsmålstegn ved TV 2s dekning av koblingen mellom den siktede etter masseskytingen, Zaniar Matapour og islamisten Arfan Bhatti.

«Pussig nok melder ikke TV 2 dette».

– Bare tre kvarter etter at jeg publiserte dette innlegget på min private Facebook-konto fikk jeg flere meldinger fra Fredrik Græsvik på Messenger, sier Eirik Furuseth.

TRUSLER – Fredrik Græsvik responderer på en kritisk privat Facebook-post med det jeg oppfatter som trusler med å oute meg som en homofob og rasist, sier finansmannen Eirik Furuseth.

Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for vold. Han er også blitt frikjent i retten for flere anklager, blant annet for terrorplanlegging.

Bhatti har vært en av lederskikkelsene i den omstridte gruppen Profetens Ummah. Du kan lese mer om Bhatti her.

VG har tidligere omtalt at Arfan Bhatti og Zaniar Matapour (42), ble stanset i en bil av politiet tidligere i år.

– Jeg er ikke kjent med det, men har ikke hørt om noen ulovlig kontakt dem mellom på noe tidspunkt, eller at Bhatti skal ha brutt loven i samme perioder, skrev Elden i en tekstmelding til VG.

VG har bedt Fredrik Græsvik selv om en kommentar til meldingene han sendte, men han viser til sin sjef Aslaug C. Henriksen. I en tekstmelding skriver hun følgende:

– Vi beklager at henvendelsen ble sendt fra journalisten overhodet. Det var ikke dekning for slike påstander, og er dermed brudd på våre egne rutiner. Vi er svært bevisst på makten mediene har, og forstår godt at TV 2s henvendelser var veldig belastende. Når det gjøres feil, skal selvfølgelig også mediene være raske til å beklage det. Derfor har vi også beklaget og understreket at det ikke var dekning for påstandene, overfor dem som mottok henvendelsen, skriver Henriksen.

– Så ber vi om forståelse for at vi som arbeidsgiver ikke kan dele informasjon om hvordan vi håndterer saken videre internt, ut over å si at vi håndterer den i tråd med våre rutiner.

TV 2 håndterer saken internt

Furuseth beskriver hvordan han oppfattet henvendelsen fra TV 2s profilerte utenriksreporter på denne måten:

– Græsvik responderer på en kritisk privat Facebook-post med det jeg oppfatter som trusler med å oute meg som en homofob og rasist og går så langt at han sender e-post til arbeidsgiver allerede lørdag kveld og en e-post til idrettslaget hvor barna mine er medlemmer og jeg er aktiv som trener. Denne e-posten kom riktignok ikke frem, men det gjorde e-posten til min arbeidsgiver, forteller Eirik Furuseth til VG.

FØRSTE HENVENDELSE: Dette er en skjermdump av Fredrik Græsviks første henvendelse til Eirik Furuseth.

I de aktuelle meldingene viser Grævik blant annet til at han har gjort skjermdump av det han omtaler som «trolling» av skeive og muslimer som Furuseth skal ha fremsatt.

Henvendelsen fra Græsvik til Eirik Furuseths arbeidsgiver Finansco fikk arbeidsgiveren til å reagere skarpt overfor TV 2-ledelsen i en e-post stilet til blant andre TV 2s toppsjef i Norge, Olav Sandnes, hvor det blant annet heter:

«Finansco har nulltoleranse for rasisme og diskriminering, noe blant annet Eirik Furuseth har vært en pådriver for.»

– Vi har nå fått en beklagelse fra TV 2 og da anser jeg meg som ferdig med denne saken, sier daglig leder i Finansco, Pål Tverdal til VG.

– Jeg mener at medieomtale av dette går rett i kjernen av Vær varsom-plakaten hvor det heter at det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle, fremholder Eirik Furuseth.

Vær varsom-plakaten er det etiske regelverket som redaktørstyrte medier forholder seg til.

Beklaget i e-post

I sitt svar til Eirik Furuseths arbeidsgiver med Furuseth selv på kopi, skriver utenrikssjef i TV 2, Aslaug C. Henriksen som VG har fått innsyn i dette:

«Jeg er utenrikssjef i TV 2-nyhetene og har blitt kjent med at en av mine medarbeidere har bedt om et intervju, og at denne forespørselen ikke har blitt godt mottatt. Vi har hatt dialog med Fredrik Græsvik om dette, og konstaterer at henvendelsen er brudd med våre rutiner, og at det ikke er dekning for påstandene i henvendelsen. Græsvik burde ikke rettet denne henvendelsen til arbeidsgiver, uten en slik dokumentasjon. Dette beklager vi».

Furuseth beskriver TV 2s håndtering av saken som «veikt».

– De kunne bare ringte meg og beklaget. Dessuten mangler jeg en beklagelse fra Fredrik Græsvik. På en generelt grunnlag vil jeg si at det for meg er viktig å fremsette denne typen mediekritikk, sier Furuseth.