NISSEFEST: 24 nisser samles rundt grøten i Espen Eckbos tredje nisserealityparodi.

TV-anmeldelse «Nissene i bingen»: Nå er det vanlige nissers tur

24 nisser som er seg selv både 100 og 110 prosent. Nesten like morsomt som realityseriene den parodierer.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Nissene i bingen»

Norsk adventskomedie i 24. deler

Av og med: Espen Eckbo

Andre medvirkende: Jakob Schøyen Andersen, Torjus Tveiten, Fridtjof Josefsen Stenseth, Caroline Glomnæs, Henrik Fladseth, Atle Antonsen, Henrik Elvestad m.fl.

Vises på Discovery+ hver dag fram til jul

Sånn cirka 20 år etter at Espen Eckbo for første gang parodierte realityserier og julekalendere i «Nissene på låven» er det blitt enda vanskeligere å se forskjellen på parodi og virkelighet.

Tredie versjon av Nisse-julekalenderen flytter blikket mot «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach». To serier som i seg selv på mange måter kan oppleves som humorserier, bare uten skuespillere.

24 nisser og nissekoner samles på en nedlagt grisefarm og skal finne ut om de passer sammen. Eller om en løsnisse, dagens utfordrer, skal ta bingeplassen i stedet.

Eckbo kler dette med nye og gamle karakterer. De gamle er blitt like gamle som serien, og sliter på ulikt vis med det. De unge er mer bevisst «spillet», og kommer også fra en helt annen kategori av fornavn.

Gamle kjente som Bent, Timothy og Anne Gro skal kjempe mot Stella, Karita og Alexis. Parodien på Twitter/insta-brukernavn når et eget nivå, der spesielt @bufdirsista_follo, @yolofrue og min personlige favoritt @onsketbrukernavn gir enda mer kraft til det allerede meget godt gjennomtenkte universet.

De yngste deltagerne er nesten så tett på virkeligheten at man lurer på om det virkelig er skuespillere som spiller dem.

Blant annet en bråkete bergenser som selvsagt skal gjøre helt ville ting hele tiden, og kan forteller at han er supermodell, DJ og SFO-assistent. Samt en ernæringsfysologistudent fra Asker, som introduserer seg som spiseforstyrret med angst, og påmeldt Nissene i Bingen for å finne noen som passer for henne.

Ny programleder Jon Olavsen (Jakob Schøyen Andersen) gjør forunderlig lite ut av seg rent verbalt i de første seks programmene VG har fått se. De heldekkende juletretatoveringene hans er derimot nok et subtilt grep som tar denne lune førjulsgalskapen et hakk videre.

Eckbo unner seg samtidig et kanselleringsspark med søskenbarnet til Ernst Øyvind Tvedt. Kliss lik sitt søskenbarn, med et unntak. Jørn Stian Tvedt liker for øvrig best pinse, for det finnes ingen pinsegaver eller pinsepynt.

Den egentlige hovedpersonen, Asbjørn Brekke, reflekterer over at det blir lettere og lettere å finne seg en livsledsager – for det blir mindre liv og finne en ledsager til.

«Nissene i bingen» er full av slike små nydelige tragifilosofiske skavanker. Aldri hysterisk morsomme. Men poenger man kan humre over flere dager etterpå.

Nesten som seriene den parodierer.

Anmelderen har fått se seks episoder.