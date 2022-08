TIL EVIGHETEN OG BORTENFOR: Nichelle Nichols på et «Star Trek»-arrangement i Los Angeles i 2017.

«Star Trek»-stjerner får asken sendt opp i verdensrommet

Nylig avdøde Nichelle Nichols (89) som spilte Uhura i TV-serien «Star Trek», er blant de minst fem skuespillerne og serieskaperne som vil få asken sin skutt opp i verdensrommet.

Publisert: Nå nettopp

«Star Trek» har kommet i flere film- og TV-serieversjoner, men felles for disse som nå skal få asken skippet til rommet, er at de var involvert i originalserien fra 1960-tallet.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er Nichols siste person ut i å få deler av sin aske fraktet til det ytre rom.

– Det blir en fantastisk minneseremoni for henne, en evig en, sier Nichelles sønn Kyle Johnson til Reuters.

KOLLEGER: Både James Doohan (i midten) som spilte Scotty og Nichelle Nichols (t.h) vil få asken sin sendt til rommet.

Fra før er det kjent at også serieskaper Gene Roddenberry og James Doohan som spilte Scotty vil få deler av asken sin i bane rundt solen. Også Majel Barrett-Roddenberry som spilte sykepleier Christine Chapel og sci-fi-effektkunstner Douglas Trumbull er med på lasten.

Reuters skriver at det så langt ikke er noen oppskytingsdato for prosjektet som arrangeres av Texas-selskapet Celestis. De opererer i en ekstremt smal nisje i begravelsesbyrå-bransjen for dem som har råd til å sende aske-ampuller til verdensrommet.

ROM-ENTUSIASTER: Foran: James Doohan. Fra venstre: Gracy lee Whitney, Majel Barrett Roddenberry, Walter Koenig, George Takei, Nichelle Nichols og astronaut Neil Armstrong på scenen i 2004.

Den kommende romferden skal skje med en Vulcan Centaur-rakett som fremdeles er under utvikling av Boeing og Lockheed Martin samarbeider United Launch Alliance (ULA). Ferden skal skje med rundt 200 kapsler med aske fra avdøde mennesker.

Roddenberry har ifølge IGN også tidligere fått aske sendt til verdensrommet, og deler av Dohaans aske skal ha blitt smuglet om bord den internasjonale romstasjonen i 2008.

På hjemmesiden annonserer Celestis ulike prisgrupper for de ulike pakkene. Prisene for minne-romferder starter på rundt 25.000 kroner. Selskapet hevder også at romferdene er miljøvennlige.

REISER: Skuespiller Leonard Nimoy som spilte Spock til venstre og «Star Trek»-serieskaper Gene Roddenberry til høyre på Hollywood Walk of Fame i 1985.

Nichols omkom 30. juli, 89 år gammel. Hun spilte løytnant Nyota Uhura i «StarTrek» og var banebrytende som den første afrikanskamerikanske kvinnen i en hovedrolle på TV. Hun ble også historisk ved å dele det første TV-kysset mellom en svart kvinne og en hvit mann.

Nichols fikk mye anerkjennelse for sin rolle i «Star Trek». Da hun på et tidspunkt vurderte å slutte i serien, var det Martin Luther King som ba henne om å fortsette.

Hun samarbeidet også med Nasa om å rekruttere minoriteter og kvinner.