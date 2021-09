forrige













«Skal vi danse»: Fint samspill

Magnus Moan feiret skidagen dans i kveldens «Skal vi danse».

Åttende dansepar ut Magnus Moan og Ewa, som har ligget på topp de siste ukene. I kveld danset de Quickstep til låten «On Top Of The World» av Imagine Dragons. Øyeblikket Magnus hadde valgt å la seg inspirere av var da faren tok han med i skihoppbakken og introduserte han for skihopp.

– Samspillet deres er veldig fint. Vi ser hvem som er profesjonell og hvem som ikke er det. Slipp deg litt mer løs, sa Dehli Cleve

Imponerte

Syvende par ut Anniken Jørgensen og dansepartneren Santino. De danset Moderne til «Styggen På Ryggen» av Onkl P. Øyeblikket Anniken hadde valgt å danse til var da hun ble utbrent for noen år siden.

– Beste jeg har sett fra deg frem til nå, sa Lingjærde etter dansen.

Ikke helt i mål

Sjette par til å entre parketten var i kveld Maren Lundby og hennes dansepartner Philip. I kveld danset de to en Slowfox til «Believe av Mariah Carey og Whitney Houston. Øyeblikket Maren hadde valgt å danse til var da hun flyttet for seg selv som 17-åring.

– Du var elegant og vakker, men det manglet litt på dansen for meg, sa dommer Merete Lingjærde.

De fikk 23 poeng.

Alejandro Fuentes og Maria var dansepar nummer fem med sin Samba til låten «Bailamos» av Enrique Iglesias. Øyeblikket Alejandro hadde valgt å danse til var når han opplevde en båtulykke som ung.

– Du er elegant, men du skulle «gønnet» på mye mer. I Samba skal du gi jernet. Det ventet jeg på, sa Merete Lingjærde.

De fikk til sammen 19 poeng.

God på kjærlighet

Fjerde kjendis ut på dansegulvet var Øyvind «Vinni» Sauvik som danset Moderne med sin dansepartner Rikke. De danset til låten «Balkong» av Unge Ferrari. Øyeblikket «Vinni» hadde valgt var dagen han lærte at han ikke kunne noe om kjærlighet og han skjønte at forholdet med sin ekskjæreste kom til å ta slutt.

– Det er jo som du sier innledningsvis at du ikke var så god på kjærligheten, men denne dansen viser nettopp at du er god på det. For kjærlighet er tillit og det må man også ha i dans, sa Trine Dehli Cleve.

Dommer Morten Hegseth gråt fra start til slutt og ga Vinni sin første tier. De fikk til sammen 26 poeng.

– Spennende å se hvor langt du vil komme

Tredje par ut var Dennis Vareide og Lillian som var litt ekstra spente etter å kommet på bunn forrige uke. De danset Slowfox til «You've Got A Friend In Me» av Randy Newman. Øyeblikket Dennis hadde valgt var da han møtte sin gamle kompis «Prebz».

Og han imponerte mye mer enn forrige uke.

– Som du forteller i historien din må man ta noen valg og noen ganger åpner det seg nye dører, slik det gjør for deg nå. Du tar nye veier inn i dansen. Det blir spennende å se hvor langt du kommer, sa dommer Trine Dehli Cleve.

De fikk til sammen 19 poeng. Det meste paret har fått.

Hedret barna

For Royane Harkati som i kveld danset Moderne med sin dansepartner Ole til låten «Vi Lovar» av Eva Weel Skram var det ikke vanskelig valg å velge øyeblikket hun skulle danse til.

– Da jeg ble gravid som 17-åring måtte jeg ta et valg og det reddet på mange måter livet mitt, sa hun til VG i forkant av sendingen.

Etter dansen hadde alle dommerne tårer i øynene.

– Du gjorde det helt fantastisk og integrerte alle bevegelser, sa Lingjærde.

Sønnene sendte henne videohilsen med lykke til. Det gikk bra og hun fikk 29 poeng.

– Eksplosjon

Tema i årets femte program av «Skal vi danse» er «Øyeblikket» – og gjennom dansen skal deltagerne fortelle historier som har vært avgjørende for retningen livet deres har tatt eller aldri glemmer.

I forkant sa dommere Trine Dehli Cleve, Merete Lingjærde og Morten Hegseth at de gledet seg til å bli kjent med deltakerne

Første par ut på parketten i kveld var Simon Nitsche og hans dansepartner Helene. De danset Jive til «Rebel Yell» av Billy Idol. Simon hadde valgt

å danse til ære for faren sin og hans røde gitar, som en hyllest til faren.

Dommer Trine Dehli Cleve skrøyt av prestasjonen.

– For en start!

Morten Hegseth stemte i:

– Norge åpnet 16.00. Du åpnet «Skal vi danse» med en eksplosjon klokken 20.00.

De fikk 28 poeng. Som sist.

Forrige uke ble influenser Joakim Kleven den tredje til å ryke ut av programmet etter stående applaus i sesongpremieren. Premieren viste at det er et varierende nivå på årets deltakere, da flere fikk skryt av dommerne og noen hard kritikk. I sesongens andre sending trakk Iselin Guttormsen seg etter et brudd i ankelen. Elin Ørjasæter ble derfor den første til å ryke ut av årets sesong.

Dette er 17. sesongen av det populære familieprogrammet som går på TV2. Årets sesong ble ledet av programlederne Katrine Moholt og Anders Hoff. Moholt vant første sesong av programmet i 2006.

Dette er alle deltagerne i årets sesong.

