RØD LØPER: Maisie Williams på New York-premieren på sesong 8 av «Game of Thrones» i april 2019.

Maisie Williams om «GoT»: − Det beste som har skjedd meg

Masie Williams (24) snakker om tiden i «Game of Thrones» som det beste som har skjedd henne, men at det var vanskelig å gå gjennom puberteten som Arya.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Briten spilte Arya Stark i «Game of Thrones» i åtte år. Hun fikk rollen noen måneder etter at hun fylte tolv år – hennes første foran et kamera.

I et stort intervju med britiske GQ snakker Williams nå om både «GoT»-opplevelsen og tiden etterpå.

OPPVEKST: Maisie Williams som Arya Stark i sesong 2 av «Game of Thrones».

Hun blir blant annet spurt hva hun savner ved den ikoniske TV-serien, og svarer «ingenting».

– Jeg synes ikke det er sunt å savne det, for jeg elsket det. Jeg ser tilbake på det med så mye varme og så mye stolthet. Men hvorfor skulle jeg gjøre meg selv trist når det gjelder det beste som har skjedd meg? Jeg vil ikke assosiere det med smerte, sier skuespilleren.

UNGE: Maisie Williams på besøk ved St Andrews University i februar 2019. Der promoterte hun sin egen sosiale nettverks-app for unge artister og kunstnere.

Arya Stark var en av de mest populære rollene i serien, som den svært kompetente, sta og kampdyktige søsteren i Stark-flokken.

Vanskelig pubertet

Både Arya og Maisie vokste opp foran kameraene. Hun husker øyeblikket hun fikk tildelt en BH i traileren på settet.

– Jeg tror at da jeg begynte å utvikle meg til kvinne, foraktet jeg Arya fordi jeg ikke kunne uttrykke hvem jeg var i ferd med å bli. Så da foraktet jeg også kroppen min fordi den ikke stemte med den delen av meg som verden hyllet, sier Williams til GQ.

KJÆRESTER: Reuben Selby og Maisie Williams før Dior-visningen på moteuken i Paris i september 2020.

Det første minnet hun har av den enorme berømmelsen som kom med «Game of Thrones», var på Los Angeles-premieren av sesong 3.

– Jeg er takknemlig for at vi ble beskyttet fra det fram til da. Om det hadde skjedd da jeg var tolv, er jeg usikker på hvordan det hadde påvirket meg mentalt, sier hun i intervjuet.

KOLLEGER: Maisie Williams, Kit Harington, Sophie Turner og Isaac Hempstead Wright på «Game of Thrones»-premiere i Belfast i april 2019.

Nå har hun flyttet fra London til et mer landlig sted én time utenfor hovedstaden. Hun snakker om tiden etter «Game of Thrones» som «å bli født på ny», fordi hun hadde så mange valg – som noe så enkelt som å farge håret.

Identitetskrise

Samtidig måtte hun finne ut av hva hun ville gjøre og hvem hun ville være. Hun kaller det «en identitetskrise», men landet på at hun gjør alt hun har lyst til å gjøre når hun har lyst til å gjøre det.

NY ROLLE: Maisie Williams bleket båe øyenbryn og hår for rollen i «Pistol». Her på en premiere i Glasgow i oktober 2021.

Neste mulighet til å se Williams i aksjon, blir i miniserien «Pistol» på Disney+ i mai, der spiller hun punk-ikonet Jordan i serien om Sex Pistols og punkens fremvekst i Storbritannia.