Mental helse er i fokus i serien, og både Dixie og Charli (17) har vært åpne om at de har utfordringer med sin mentale helse som de jobber med.

Allerede i første episode får vi se Dixie bryte helt sammen med et kamera til stede, etter at hun har fått voldsomt med hatmeldinger etter et Vogue-samarbeid.