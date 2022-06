MER I VENTE: Etter del én av sesong 4, ligger godt «Stranger Things» an.

«Stranger Things» 4 setter nye rekorder

Den ferske sesongen av «Stranger Things» satte Netflix-rekord allerede i premierehelgen. Etter én uke er den på tredjeplass og spås å bli strømmetjenestens mest sette noensinne.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tirsdagskvelder norsk tid oppdaterer Netflix sine offisielle ukentlige topplister. For uken 30. mai til 5. juni er «Stranger Things» sesong 4 mest sett i verden, med 335 millioner timer seeing. Sesong 1, 2 og 3 ligger på de neste tre plassene på verdensbasis. Også i Norge er den nye sesongen mest sett.

Har du sett den nye sesongen? Ja Nei, ikke interessert Nei, men skal se den Venter til del 2 kommer

Del 1 av sesongen hadde premiere fredag 27. mai, og den første helgen ble det sett 287 millioner timer av serien på verdensbasis. Den mengden på tre dager sikret sesongen førsteplassen, og slo også premierehelg-rekorden «Bridgerton» sesong 2 satte i mars med 193 millioner timer.

DRAMATISK: Eleven (Millie Bobby Brown) møter flere nye figurer i sesong 4.

Totalt ligger «Stranger Things» sesong 4 nå på tredjeplass noensinne av engelskspråklige TV-serier. Sesong 1 og 2 av «Bridgerton», med henholdsvis 656 og 625 millioner timer sett sine første 28 dager på Netflix har topplasseringene – enn så lenge.

Bransjenyhetsstedet Deadline påpeker at «Stranger Things» sesong 4 ligger an til å innta førsteplassen for engelskspråklige serier i løpet av noen dager. De tror også sesongen vil komme på første eller minst annenplass blant alle serier, avhengig om den slår sørkoreanske «Squid Game» med 1,65 milliarder timer sett de første 28 dagene.

Netflix endret måten de måler seeing på i november i fjor – rundt da «Squid Game» kom. Fra slutten av 2019 telte de seere etter hvor mange husholdninger som hadde sett minst to minutter av en serie eller film, men fra i fjor høst begynte de å offentliggjøre ukentlige lister med antall timer sett. En sesongs totalseing telles i løpet av de 28 første dagene etter premieren.

Netflix har som kjent valgt å dele opp sesong 4 i to deler: Den første kom 27. mai og den neste kommer 1. juli. CNet påpeker at strømmetjenesten på den måten får regnet sesongens seeing i to perioder – 56 dager – og mener de dermed endrer sine egne spilleregler.

(Se flere bilder fra sesong 4 her:)

1 / 8 forrige neste fullskjerm

CNet mener endringen kommer i forkant av at Netflix vil innføre reklame, og dermed gjøre seg mer attraktiv for annonsører.

Sesong 4 av «Stranger Things» har også medført andre rekorder. Kate Bush-låten «Running Up That Hill» spilles hyppig i sesongen og får en stor betydning for rollefiguren Max som bruker den som en positiv kraft. Etter premieren har låten havnet på førsteplass på Spotify på verdensbasis, og Bush har for første gang havnet på topp-10-listen i USA, 37 år etter at låten kom.