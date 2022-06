SISTE TIDEN: Vera Micaelsen og Atle Knudsen, sensommeren 2018.

Enkemannen etter Vera Micaelsen lager dramaserie om kreft: Hun leste manuset på dødsleiet

– Vi hadde noen uenigheter om det, forteller regissør Atle Knudsen. Hans kone, NRK-profil Vera Micaelsen, døde av kreft i 2018.

Publisert:

«Aller kjæreste Junior-lesere

Når dere leser dette, er jeg død»

Slik innledet den populære barneprogramlederen Vera Micaelsen sin siste hilsen til omverdenen, i sin spalte for barn i Aftenposten Junior – skrevet den siste kvelden hun var ved bevissthet, før hun døde av kreft 28. oktober 2018.

Micaelsen ble 43 år gammel. Dødsfallet og hilsenen vakte stor oppmerksomhet.

– Tror hun jublet

Ved hennes side til det siste sto hennes ektemann, Atle Knudsen (51), som er regissør og manusforfatter.

Til høsten skal NRK vise hans dramaserie «Etterglød» – om 40 år gamle, livsglade Ester som får kreft, i omtrent samme alder som Vera Micaelsen fikk påvist livmorhalskreft med spredning i februar 2014.

VG møter Knudsen kort tid etter at han har mottatt stor applaus for presentasjonen av den kommende serien, på NRKs høstlansering.

– Jeg tror hun jublet her inne i dag, sier han om sin kone, og ler litt.

– Hun kommenterer, hun altså!

TV-STJERNE: Vera Micaelsen presenteres som programleder for Spellemannprisen i februar 1997.

Det gjorde hun også de siste par årene av sitt liv, forteller enkemannen.

Manuset ble til i 2017 og 2018.

– Hun leste manuset før hun gikk bort, mens hun lå i sykesengen. Kommenterte litt, hadde noen innvendinger.

– Hvordan var det å skrive?

– Vi har alltid vært flinke til å snakke om alt som er vanskelig, og det tror jeg er lurt.

Arbeidet med «Etterglød» har ikke bare vært enkelt for enkemannen, men det har også hatt sin belønning.

– Å gå gjennom – om og om og om igjen – hva som skjedde: Det har egentlig vært en god prosess, selv om det selvfølgelig innimellom har vært tungt.

– Terapi

Ifølge Knudsen er ikke «Etterglød» rent biografisk. Den er laget i samarbeid med serieskaper Kjetil Indregard.

– Men den er jo basert på mye av det Vera sto for, sier Knudsen.

– Hennes energi og kraft når en sånn nyhet oppstår i familien – når man møter en sånn klump i livet, som jeg kaller det. Hvordan hun håndterte det og hvordan vi prøvde å håndtere det. Og så har vi prøvd å finne inspirasjon i det og lage dette fiktive universet.

Knudsen sier at hovedrolleinnehaverne Nina Ellen Ødegaard og Thorbjørn Harr spiller helt andre karakterer enn ham selv og kona.

– Det er litt min historie – ikke hennes historie eller barnas historie, vi hadde noen uenigheter om det, humrer han.

– Så har vi jo brukt den og formet den og gjort litt kunstnerisk arbeid ut av den, og så har den blitt «Etterglød» med våre karakterer.

PRESENTERTE SERIEN: Atle Knudsen (t.v.), Nina Ellen Ødegaard og Thorbjørn Harr på NRKs høstlansering tirsdag.

Knudsen roser Ødegaard og Harr for deres innsats.

– De håndterer respektfullt dette materialet på en veldig god måte. Det har vært viktig for meg å være profesjonell, at jeg ikke har vært personlig inne i deres arbeid.

Å lage en serie med tematikk såpass tett opptil Veras siste år, har hatt en terapeutisk effekt, mener han.

– En god måte å jobbe med det og få det ut av kroppen. Å snakke om ting er alltid terapi. Det som er vanskelig er lurt å få ut.

Det viktige i livet

«Det eneste som kunne toppet det, bortsett fra å være frisk, selvfølgelig, er at alle dere skjønner hvor stor gave livet er, og at dere snur dere mot de dere har nær og sørger for at de forstår hvor mye de betyr for dere. Livet er nemlig for kort til å bli sjenert av å si: Jeg elsker deg. Klem fra Vera», skrev Micaelsen helt på tampen av livet.

Knudsen forteller at handlingen i serien «skal nok ned noen steder».

– Men det viktigste er å hele tiden se etter lyset, i alle scenene, og finne det som er viktig i livet. Og det er å leve akkurat nå.

FORFATTER: Vera Micaelsen ga ut syv bøker for barn og ungdom. Her under lanseringen av den siste, «Discosatan», høsten 2014, et halvt år etter at hun fikk kreftdiagnose.

Vera Micaelsen og Atle Knudsen fikk tre døtre sammen: Milla (20), Ylva (22) og Selma (23).

– De ligner veldig på oss begge to. Det er liksom annenhver celle! Jeg ser oss begge i dem.

Snart er det gått fire år siden familiens mamma døde.

– Det er jo i oss hele tiden, selvfølgelig. Samtidig går jo livet videre, og jeg opplever at vi alle har kommet ganske langt, sier Knudsen, som nå er i et nytt forhold.

Nina Ellen Ødegaard, som spiller Ester i «Etterglød», sier hun føler at serien tar opp et viktig tema.

– Det er en nærhet i det som vi alle trenger nå. Jeg tror det blir en lys opplevelse for folk å se.

Thorbjørn Harr, som spiller ektemannen i serien, tror at «Etterglød» blir en sterk opplevelse.

– Jeg tror man kan finne livsglede i den, sier Harr.

– Det er mer en serie om livet enn om døden.