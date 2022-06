SUKSESSENS PRIS: Sandra Oh (50) slet med insomnia og vondt i kroppen da hun spilte i «Grey's Anatomy».

Skuespiller Sandra Oh (50) om prisen av «Grey's Anatomy»: Jeg ble syk

Hun er kjent fra legerollen USA mest populære TV-serie. Nå røper Sandra Oh (50) at hun fikk helseproblemer av «Grey’s Anatomy».

I ti år spilte Hollywood-stjernen legen Cristina Yang i USAs mest populære serie for TV-seere i alderen 18 til 49 år. «Grey’s Anatomy» sikret henne en lukrativ karriere, men berømmelsen kom med en pris, skriver Variety.

I det amerikanske bransjebladets samtaleserie «Actors on Actors», åpner Sandra Oh opp om konsekvensene for egen helse.

– Helt ærlig, jeg ble syk. Jeg følte at hele kroppen min var veldig, veldig syk. Selv om du fortsetter å jobbe, men det er bare slik «Åh, jeg kan ikke sove. Åh, ryggen min smerter, jeg vet ikke hva som er galt med huden min», minnes Oh i samtalen.

– Jeg lærte at jeg måtte ta vare på helsen min først. Det er ikke bare kroppen din, men sjelen din. Sinnet ditt. Du kan ikke være avhengig av andre, du må finne styrken i det selv. Vi er alene med oss selv.

POPULÆRE LEGER: Castet i «Grey's Anatomy» fotografert i 2013. Sandra Oh står til venstre for hovedrolleinnehaver Ellen Pompeo (i midten).

Hun forteller videre at TV-serien endret livet hennes totalt med berømmelsen som fulgte i kjølvannet.

– Det er vanskelig å forestille seg, fordi det er nesten 20 år siden. Så konteksten er annerledes nå. Men stresset er det samme, forvirringen er den samme ... Når folk er ekstremt fantastiske, privilegerte og har tunge, ansvarsfulle posisjoner som dette. Jeg innså at den personlige helsen må komme først.

Etter at hun trakk seg ut av sykehusserien har Sandra Oh gjort suksess med sin Emmy-vinnende thrillerserie «Kiling Eve».

Stolt av å representere flerkulturelle

Hun fikk også oppmerksomhet for Netlix-dramakomedien «The Chair» i fjor.

Der spiller Oh en professor som er den første fargede i staben til universitetet hun jobber ved. Siden Hollywood-karrieren hennes startet på midten av 1990-tallet har Oh jobbet hardt for å øke representasjonen av asiater i filmbransjen.

– Fremskritt er ikke bare å samle en bråte folk med farge i et show og få dem til å snakke som alle andre, sa hun i et intervju med People Magazine i desember.

– Det jeg er mest stolt av med «The Chair» er hvordan den ble mottatt av personer med farge som bor og jobber i hvite områder. Det jeg håper er at enhver som ser serien kan si: «Det kunne lett ha vært meg».

Jakter coversaker

Kanadiskfødte Oh vokste opp i Ontario i en familie med koreansk bakgrunn. Hun har engasjert seg i aktivisme og tatt til orde for stopp av hatkriminalitet mot personer med asiatisk utseende.

Hun var på filmsett i Pittsburgh da en masseskyter drepte syv mennesker i Atlanta etter å ha sett seg ut innbyggere med asiatisk opphav.

– Det var mye smerte og sinne og når det skjer, må man stå sammen. Det er den eneste måten å komme gjennom det. Hvis du står ved siden av noen som ikke er ditt kjønn eller din rase, kan du likevel si: «Ok, vi har fellestrekk».

Videre sa Sandra Oh til People Magazine at det betyr mye for henne når hun får coversiden på det populære underholdningsmagasinet:

– Da jeg vokste opp, så jeg aldri ansiktet mitt på et cover, sa hun.

– Å bli bedt om å være på et cover er et stort privilegium fordi det normaliserer ting for mine nevøer og nieser. Forhåpentlig savner ikke de det jeg alltid gikk rundt og savnet.

I 2019 kåret Time skuespilleren til en av de hundre mest innflytelsesrike personene og satte henne på coveret. I en Instagram-post skriver Oh:

– Kan ikke vente å fortelle dere hva mamma sa. Takk.