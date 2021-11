SIKKER SUKSESS: Bak disse maskene skjuler det seg åtte norske kjendiser. «Alle» er sikre på at også denne sesongen av «Maskorama» kommer til å bli en stor seersuksess.

TV-ekspert: NRK vil ødelegge for TV 2

– «Maskorama» kommer til å ta helt av – og jeg blir overrasket hvis «Skal vi danse» og TV 2 klarer å holde på seertallene.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det sier kommunikasjonsrådgiver og partner i marketing- og kommunikasjonsbyrået Hausmann, Arne-Inge Christophersen, til VG.

– Det er en beinhard konkurranse om TV-seerne og jeg mener at NRK nå helt bevisst legger på «Maskorama» i innspurten av «Skal vi danse» for å ødelegge for TV 2. Alle ønsker å ha flest mulig seere til sine programmer, sier Christophersen videre.

BEINHARD: – Det er en beinhard konkurranse om TV-seerne og jeg mener at NRK nå helt bevisst legger på «Maskorama» i innspurten av «Skal vi danse» for å ødelegge for TV 2, sier Arne-Inge Christophersen.

TV-sjef Arne Helsingen i NRK har denne kommentaren:

– Programsettingen av lørdagen på NRK er helt lik i denne høsten som i fjor høst, det vil si først «Stjernekamp»-sesongen og så «Maskorama» fra november. Vi prøver å lage det beste tilbudet vi kan på lørdagskvelden. At TV2 og NRK har tilbud som engasjerer folk er en styrke. Det ser vi gjennom den store totale TV-oppslutningen vi begge har i helgene.

På det meste hadde «Maskorama» 1,4 millioner seere på den første sesongen i fjor høst. Men den første sendingen ble til sammen sett av 1.061.000.

– Jeg tror ikke det blir så høye seertall denne gangen. Vi ser mindre på TV denne høsten og det er en større fragmenting i seeingen. Mange av oss har sett TV for et helt liv under pandemien og nå vil man gjøre noe annet, sier TV-sjef Marianne Massaiu i MediaCom til VG.

LAVERE SEERTALL: – Jeg tror ikke det blir så høye seertall for «Maskorama» denne gangen. Vi ser mindre på TV denne høsten og det er en større fragmenting i seedingen, mener TV-sjef Marianne Massaiu i MediaCom

– Men jeg tror det kommer til å bli mye dobbelt-seeing og mange vil få med både «Maskorama» og «Skal vi danse», enten på NRK TV eller TV 2 Play. TV 2 er dessuten i innspurten av et etablert og godt program og det vil de dra nytte av, sier Massaiu videre.

TV 2 og «Skal vi danse» har ligget godt under «Stjernekamp» når det gjelder seertall denne høsten. Forrige lørdag var det nesten 904.000 som så finalen av «Stjernekamp» mens det var 510.000 som fikk med seg kvartfinalen i «Skal vi danse». En forskjell på nesten 400.000 seere.

– Konkurransen fra «Maskorama» kommer til å bli tøffere. Det vet vi. Men vi kan ikke legge oss på rygg av den grunn. Jeg tror seertallene for «Skal vi danse» står seg, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen til VG.

TROR PÅ GODE SEERTALL: – Konkurransen fra «Maskorama» kommer til å bli tøffere, men jeg tror seertallene for «Skal vi danse» står seg, sier TV 2-topp. Her danser Magnus Moan og Ewa Trela Cha Cha Cha.

Hun er glad for at TV 2 tør å gå ut og satse med kanalens beste innhold i så tøff konkurransesituasjon.

– TV 2 har ikke som mål å knuse NRK. Det er viktig og riktig at både TV 2 og NRK går ut og satser på godt norsk innhold. Noen vil se programmene direkte, andre i opptak. Jeg tenker at vi også kommer til å få bra seertall i sum også for «Skal vi danse», sier Haldorsen.