SEER-FLOPP: Bare 20.000 har i snitt sett TV 2-serien «Drags» med fra venstre: Hani Assaf (Frida Marida), Marius Natland (Artica), Kai Thomas Ryen Larsen (Skrellex), Marius Hagen (Pamela The Pam) og Sondre Tarud (Salty).

Drag-smell for TV 2: − Hadde håpet på flere seere

Mens Discovery kan skilte med 190.000 seere i snitt på «Drag me out» er det bare 20.000 i snitt som så langt har sett TV 2-serien «Drags».

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

– Vi er veldig stolte over den fine casten i «Drags» og det de deler i serien, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl i en kommentar til VG.

Serien vises på TV 2 Play og på TV 2 livsstil. I «Drags» møter vi fem dragartister både i og ute av sine drag-karakterer, og får et innblikk både i det glamorøse «superhelt-alter egoet» de har etablert – og vi får vite hvorfor de skapte disse rollene, skriver TV 2 i sin omtale av denne serien. Seertallene så langt varierer mellom 30.000 – og 17.000 seere.

– Det har blitt en god serie som løfter en viktig og aktuell tematikk. Selv om vi hadde håpet at flere skulle oppdaget «Drags», tror vi flere vil finne fram til serien i løpet av våren, sier Dahl videre.

Riktignok fikk Discovery-konkurrenten «Drag me out» bare terningkast tre av VGs anmelder, har likevel mellom 282.000 og 116.000 sett de første fire episodene, noe som i snitt gir 190.000 seere så langt.

SEERSUKSESS: Janne Formoe, Jan Thomas og Drag-Youtuber Marius Hagen har sentrale roller i «Drag Me Out»:

TV-sjef Marianne Massaiu i Mediacom mener at mye av forklaringen på de lave seertallene for «Drags» ligger i TV 2s valg av kanal.

– TV 2 Livsstil er en nisjekanal og det er ikke satsingsprogrammene som havner her. «Drags» er lite promotert, mens «Drag Me Out» har en bra sendetid, promoteres ganske tungt og har fått mye eksponering. Dessuten er det to veldig ulike programmer. «Drags» er en skikkelig miljøskildring, sier Marianne Massaiu.

Dicovery er godt fornøyd både med seertallene og satsingen i seg selv på «Drag Me Out».

– Det har vært viktig for oss å være med å markere Skeivt kulturår, og det er hyggelig at oppslutningen rundt dragartistene og de modige kjendisene har vært god. At flere kanaler fokuserer på samme tematikken, viser at det er på høy tid å bidra til økt eksponering, sier Hanne McBride, kommunikasjonsdirektør i Discovery