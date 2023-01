KONFLIKTFYLT START: Årets deltagere i Farmen kjendis er fra venstre Elin Tvedt, Aslak Maurstad, Marit Andreassen, Christopher Mørch Husby, Aleksander Sæterstøl, Sofie Karlstad, Ingrid Vik Lysne, Espen PA Lervaag, Malin Nesvoll, Ørnulf Høyer, Trond Moi og Lina Adampour.

SPOILER! Deltageren om «Farmen kjendis»-bråket: − Avgjørelsen var ikke lett

Gir sin forklaring etter «Farmen kjendis»-exit.

Spoiler-advarsel! Ikke les videre hvis du ikke vil vite hva som skjer i onsdagens episode av «Farmen kjendis».

I innlegget forklarer Lina Adampour (37) at det var to episoder som gjorde at hun tok beslutningen om å dra hjem til mann og barn.

Den ene skjedde foran kamera, den andre utenom kamera. Det er den siste episoden som involverer krangelen med storbonden Ørnulf Høyer (61).

Her påstår Adampour at Høyer angivelig skal ha brukt ordet «pakkis» i sin beskrivelse av den gode jobbinnsatsen til Adampour.

Høyer selv nekter konsekvent for å ha brukt ordet «pakkis».

Det finnes ikke opptak av episoden, har TV 2 opplyst.

I en uttalelse til VG tirsdag ettermiddag, skrev Ørnulf Høyer dette til VG:

«For å forstå hva som skjedde, så må man se hele incidenten fra begynnelse til slutt; jeg tror alle dermed forstår hvorfor jeg reagerte. Det å bli beskyldt på TV at jeg har sagt noe jeg umulig kan ha sagt er ille: Alle som kjenner meg vet at dette strider mot noen av mine viktigste verdigrunnlag. Synes for øvrig det var synd at det viste seg å være umulig å løse saken gjennom dialog».

Lina Adampour presiserer i sitt Instagram-innlegg at hun ikke oppfatter Ørnulf Høyer som rasistisk.

Men hun fastholder at ordet «pakkis» ble brukt av storbonden.

– Som mor til norsk-pakistanske barn forsøkte jeg å snakke ut om dette. Da det viste seg ikke å være mulig med dialog inne på gården, forsto jeg at jeg måtte forlate gården for å kunne se familien min i øynene. Avgjørelsen var ikke lett, sier hun til VG.

Lina Adampour har gitt VG tillatelse til å bruke Instagram-innlegget hennes i denne artikkelen.

FORLOT «FARMEN»: Lina Adampour.

«Kanskje han bare bommet på ordvalget. Jeg vil presisere at Ørnulf ikke er rasist. Jeg har selv sagt sleivete ting i mitt liv, det har vi nok alle», skriver Lina Adampour videre.

Episoden foran kamera tydeliggjøres i kveldens program, der storbonden «velger å lage en parodi på innvandrere foran alle sammen», som hun formulerer det.

Adampour skriver videre at hun kunne valgt å tie, men at hun er stolt over at hun repliserte «Det synes jeg ikke er gøy!» på storbondens vitsing.

– Jeg opplevde innvandrerparodien som vond, og som den eneste med innvandrerbakrunn, reagerte jeg, sier Lina Adampour til VG.

I STORMEN: Ørnulf Høyer.

Les også Trekker seg fra «Farmen kjendis» etter krangel: – Det er direkte løgn! Stemningen blir så opphetet mellom to av deltagerne allerede i episode to av «Farmen kjendis» at en av dem velger…

Hun sammenligner sin opplevelse med den som advokatfullmektig Wahid Shah hadde i mars i fjor da han fikk opplyst at jobben han søkte på også innebar «negerarbeid».

«Kanskje jeg ble sett på som en integrert norsk-iraner som tross alt ikke er pakkis, så hvorfor skulle jeg reagere?» spør Adampour.

«Ved å velge og dra reagerte jeg på vegne av alle norsk-pakistanere. Alle barn som har en annerledes bakgrunn. På vegne av alle de som blir inviterte i selskap hvor det er mennesker som parodierer en som sitter i rullestol, har en funksjonsnedsettelse, annen legning eller hudfarge», skriver hun i innlegget.

Les også «Farmen kjendis»: Hjelperne i klinsj i første episode Man trengte ikke langt ut i «Farmen kjendis» for å spore dårlig stemning.

Hun forteller videre at noe av grunnen til at hun sa ja til å være med i «Farmen kjendis» var for å lære noe om Norge som hun ikke kjente til fra før, ikke minst fordi hennes egen familie har opphav i iransk landsby- og bondetradisjon.

Samtidig trekker hun frem at hun alltid har hatt en sterk ansvarsfølelse, både som eldst i søskenflokken og med en sterk kvinneskikkelse som mor og forbilde. Lina Adampour er også full av ros over hvordan hun ble behandlet av produksjonsteamet.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, har tidligere forsvart at kanalen tok med episoden der ordet «pakkis» skal ha blitt ytret, selv om det ikke er 100 prosent verifiserbart.

– Dette er opptakten til situasjonen som ender med at Lina Adampour velger å trekke seg fra «Farmen kjendis», og er viktig å ha med for å fortelle hele historien, uttalte hun.