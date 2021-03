TV 2-KJENDIS: Julie Strømsvåg, her under et intervju med VG i Oslo for noen år siden. Foto: Geir Olsen, VG

Julie Strømsvåg slutter i TV 2 – går til rival

Julie Strømsvåg (39) forlater TV 2 etter nær 13 år og går over til NENT.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nordic Entertainment Group, NENT, styrker sportsavdelingen. Nå har de ansatt en av TV 2s mest kjente ansikter på sportsfronten – nemlig Julie Strømsvåg.

TV-profilen kunne ikke bekrefte overgangen for VG torsdag, men VG vet at Strømsvåg har hatt sin siste arbeidsdag i TV 2, og at hun skal presenteres som NENTs nye tilskudd på et digitalt vintersportstreff fredag.

Strømsvåg skal på sin nye arbeidsplass primært jobbe med vintersport og håndball.

Sjefer: Ingen kommentar

VG har vært i kontakt med sportssjef i NENT, Kristian Oma, som sier at de «ikke har noe å melde på det nåværende tidspunkt».

les også NENT får kjæreste-utfordring med Bøkko som ny ekspert

Også fra TV 2 sportsredaktør Vegard Jansen Hagen får VG «Ingen kommentar».

Avskjedshilsen: – Her kommer det

Medier24 kan imidlertid senere torsdag ettermiddag formidle Strømsvågs egen avskjedsmelding til kollegene i TV 2.

«Jeg trodde jeg var en av de som aldri kom til å skrive «avskjedsbrevet». «Takk for alt»-hilsenen. Den kjipe greia der. Men her kommer det. For nå har jeg valgt å slutte i TV 2. Fra og med 1. april er jeg ikke lenger ansatt i Sporten. Når vintersporten er i gang på Nent sine kanaler fra høsten, blir jeg å se i studio der», sier hun i meldingen på kanalens intranett.

Ruster opp

NENT, som er moderbedriften til kanaler som TV3, TV6, TV4 og Viaplay, har de siste årene sikret seg en rekke eksklusive sportsrettigheter.

I 2019 ble det kjent at mediehuset blant annet overtar NRKs vintersport-rettigheter som verdenscupen i alpint, langrenn, skihopp, kombinert, snowboard, freestyle og freeski. De har også sikret seg Hockey-VM.

I fjor ble det også kjent at TV-gruppen kapret Premier League-rettighetene fra TV 2 etter 2021/22-sesongen

Strømsvåg har vært sportsanker og programleder i TV 2 siden hun ble headhuntet av kanalen i 2008, og har blant annet ledet sendinger fra Fotball-VM.

I mai i fjor Strømsvåg mamma for første gang, da hun og kjæresten, kiropraktor Bjørn Rognhaug (33), fikk sønnen Sam. Dermed måtte hun stå over Fotball-EM.

les også NRK-nederlaget om vintersport: Et sjokk for folkesjela

TV-profilen kommer fra Kristiansand, men bor i Oslo. I 2007 ble hun kåret til beste programleder på TV. Før hun begynte i TV 2, jobbet Strømsvåg i TV Haugaland og TV Sør.

Strømsvåg hadde bare vært ansatt i TV 2 i ett år da hun skadet seg alvorlig i et fall på jobb og pådro seg livsvarige ryggplager.