HOVEDROLLE: Ellen Pompeo i rollen som Meredith Grey. Foto: TV 2

Ja, det blir mer «Grey’s Anatomy»

Fansen kan puste lettet ut. Det er ikke kroken på døren for sykehusserien riktig ennå.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

ABC kunngjorde mandag kveld at de går for enda en sesong av «Grey’s Anatomy» – den 18. rekken. Samtidig får «Station 19», som er i det samme universet, også grønt lys for sesong fem.

TV-kanalen legger vekt på at disse to seriene har gjort en stor jobb for å hedre de ekte heltene i den spesielle tiden verden nå befinner seg i. Coronapandemien har vært en rød tråd gjennom hele den siste sesongen.

– Krista (serieskaper Krista Vernoff, red.anm.), og hennes skribent-team har fortsatt å levere historier fulle av medfølelse og skapt noen av årets største snakkis-øyeblikk, sier Craig Erwich, toppsjef for ABC Entertainment og Hulu, ifølge CNN.

– Vi er så takknemlige overfor den talentfulle skuespillerstaben som på enestående vis fenger TV-seere overalt. Vi gleder oss til å dele enda en sesong med høydepunkter, legger han til.

Seermagnet

Ifølge ABC er «Grey’s Anatomy» den dramaserien i USA som trekker aller flest seere i aldersgruppen 18–49. Tar man med opptaksseing, kan den ferskeste sesongen skilte med et gjennomsnittlig seertall på 15,7 millioner.

Krista Vernoff (47), som overtok roret for sykehusserien etter Shonda Rhimes (51) i 2018, har i lang tid ligget i forhandlinger med TV-giganten. Senest i mars uttalte hun at «Grey’s» gikk en uviss skjebne i møte.

– Jeg planlegger en finaleepisode som kan funke som både sesongavslutning og en avrunding på hele serien. Det er krevende, og ikke ideelt, men jeg må ta høyde for begge deler. Jeg skulle ønske situasjonen var annerledes, uttalte hun.

Sesong 17 hadde premiere på TV 2 Sumo før jul og ligger tett opp til det amerikanske sendeskjemaet, mens TV 2 ligger et stykke bak.

«Grey's Anatomy» er den sykehusserien i verden som kan skilte med lengst tid på lufta.

