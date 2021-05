FORTELLER: Line Andersen. Foto: Hampus Lundgren

Line Andersen: − Griper rett inn i selvfølelsen

Porgramlederen åpner opp om konflikten med NRK og den kommende rettsssaken.

I et intervju med Dagens Næringsliv forteller Andersen nå blant annet om hvordan det føles å bli definert som et problem i arbeidsmiljøet.

– Selv om det ikke stemmer, griper det rett inn i selvfølelsen til et menneske. Jeg kan i dag ikke gå inn i et rom med andre mennesker uten å tenke seg at det er noe galt med meg og at jeg må skjerpe meg. Ikke engang i en heis, forteller 47-åringen.

I saken kommer det også frem at Andersen var sykmeldt fra høsten 2019 til høsten 2020.

VG har omtalt tvisten i en rekke saker. NRK har henvist til at dette er en personalsak og at de derfor ikke vil kommentere ytterligere, noe de også gjør overfor DN.

