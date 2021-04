TV-MAGNET: Phoebe Dynevor i rollen som Daphne Bridgerton. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Netflix lover sesong 3 og 4 av «Bridgerton»

Nå er det bestemt. Det britiske kostymedramaet fortsetter i lang tid fremover.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert:

Det melder Vanity Fair.

Det er for lengst kjent at det kommer en sesong to, men nå opplyser serieskaperne Shonda Rhimes og Betsy Beers at det også blir en sesong 3 og 4. Det bekrefter også strømmegiganten.

– «Bridgerton» feide oss av banen, sier Bela Bajaria VP for Netflix Global TV – og legger til at kanalen planlegger å befinne seg i «Bridgerton»-landskapet i lang tid fremover.

Innspillingen av sesong to startet i England denne uken.

Serien skal ha lokket over 68 millioner seere den første måneden etter premieren 1. juledag i fjor. Den har etablert seg som den aller mest populære serien på Netflix noensinne.

Nylig ble det kunngjort at Regé-Jean Page (30), som spilte hertug Simon i serien, uteblir fra sesong to.

Det er fra før kjent at Simone Ashley (25) blir nykommer i Netflix-serien, og at hun skal dampe opp TV-skjermen sammen med Jonathan Bailey (32) i rollen som Anthony Bridgerton. Han var sentral også i første sesong.

Phoebe Dynevor (25), som spiller Simons kone Daphne i serien, skal også være med i neste sesong.

TV-serien er inspirert av Julia Quinns romanserie om familien med samme navn. Gyldendal forlag har sikret seg de norske rettighetene til serien.

«Bridgerton» er Shonda Rhimes’ første produksjon for Netflix. Hun er fra før kjent for seermagneter som «Grey's Anatomy» og «How to get away with murder». Rhimes og Beers jobber i tillegg med Chris Van Dusen om «Bridgerton».