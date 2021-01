«NORGES MEST FORHATTE MANN»: Det første bildet Norge fikk se av Viggo Kristiansen etter drapene i Baneheia i 2000. Foto: Photoline / Scanpix

TV-anmeldelse «Baneheia»: Er denne mannen uskyldig?

Ble Viggo Kristiansen uskyldig dømt for drapene i Baneheia i 2000? Denne serien setter flere streker under spørsmålet, men lider under mangelen på motstemmer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Baneheia»

Norsk dokumentar i seks deler

Premiere på Discovery+ tirsdag 12. januar, premiere på TVNorge 2. februar

Produsenter: Fredrik Kvåle Dørum og Ingvild Daae

Regi: Anne Skaardal, Ragne Riise og Abdullai Adejumo

Alle «vikelighetskrim»-dokumentarserier – det er etter hvert blitt mange, mange av dem, ikke minst i Norge – åpner dype sår, og strør så salt i dem.

Det er grunn til å tro at «Baneheia» kommer til å skape mer diskusjon og debatt enn de aller fleste. Delvis fordi ugjerningene den handler om – voldtekt og drap på to jenter, åtte og ti år gamle, i frilufstområdet Baneheia i Kristiansen i mai 2000 – var så hinsides groteske.

Og også fordi de to som ble dømt i saken, Jan Helge Andersen (39) og Viggo Kristiansen (41), fremdeles går iblant oss.

PÅ ILA LANDSFENGSEL: Viggo Kristiansen i 2008. Foto: Fridtjof Nygaard

Førstnevnte er en fri mann som lever på hemmelig adresse etter å ha sonet 19 år i fengsel (han bidrar ikke i denne serien). Kristiansen, som ble dømt til 21 års forvaring, sitter på Ila og venter på at søknaden hans, den siste i en lengre rekke, skal bli ferdigbehandlet i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

En slik gjenopptakelse bør finne sted, og helst så raskt som mulig, synes denne TV-serien om saken – og Kristiansens rolle i den – å mene. Den føles i lange strekk mer som et forsvarsskrift enn en «dokumentar». Akkurat dette bør det være liten tvil om: «Baneheia» har en slagside.

Mangelen på motforestillinger er da også seriens største problem. At det er blitt slik, har sine årsaker: Det er i overveiende grad mennesker som er mer eller mindre overbevist om Kristiansens uskyld som tar ordet i den, Kristiansens far, Svein, og bror, Tore, inkludert.

FAR OG BROR: Svein (til venstre) og Tore Kristiansen i «Baneheia». Foto: Sven-Erling Brusletto / Discovery+ / TVNorge

Påtalemyndigheten, politiet i Kristiansand, Andersen og hans familie, de dømtes forsvarere, ofrenes familier og andre pårørende – ingen av disse har ønsket å stille seg til rådighet for produsentene. Det er ikke vanskelig å forstå.

Serien har fått noen fra «den andre siden» i tale, selvsagt – inkludert Kripos-folk, rettspsykiateren som i sin tid undersøkte både Andersen og Kristiansen, samt VGs mann på saken på 2000-tallet, Fridtjof Borø Nygaard. Borø Nygaard fastholder, i motsetning til Dagbladets Eivind Pedersen, at Kristiansen er skyldig, og korrekt dømt.

Men det er ingen tvil om at disse motstemmene får mindre skjermtid enn de mange som ivrer for gjenopptakelse av saken, og argumenterer for at Kristiansen kan være uskyldig – og/eller dømt på sviktende bevisgrunnlag. Disse teller Kristiansen nåværende, trehodede forsvarsteam. Men også norske og internasjonale eksperter på alt fra DNA til avhørsteknikker.

HUN FANT JENTENES TØY: Anette Holvik Skuland i TV-serien «Baneheia». Foto: Discovery+ / TVNorge

De som er interesserte i Baneheia-saken har ikke manglet kaninhull å synke ned i, spesielt ikke i nyere tid. Den SKUP-vinnende journalisten Bjørn Olav Jahrs bok «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet» (2017) er det tyngste bidraget til debatten om dommen. TV 2-podkasten «Baneheia» (2019-2020) fulgte etter.

Forfatter og PR-rådgiver Svein Tore Bergestuen (som nylig skrev en kritisk kronikk om «virkelighetskrimen» «Therese, jenta som forsvant» i VG), har også engasjert seg.

Bergestuen hører du her i Krimpoddens episode om Viggo Kristiansen:

«Baneheia» – TV-serien – bringer såvidt undertegnede kan skjønne intet nytt til torgs. Definitivt ingen nye bevis (slikt gravearbeid befatter ikke norske krimdokumentarer seg med). Den nøyer seg med å terpe på momentene det med årene har blitt mer og mer debatt om: DNA-beviset, mobiltelefon-beviset og så videre.

FORFATTER: Journalisten Bjørn Olav Jahr har skrevet boken «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet». Han har fungert som konsulent for serien. Foto: Lise Skogstad / Scanpix

Nå er det takk og lov langt over denne anmelders lønnsnivå å skulle mene noe om skyldspørsmålet. Men jeg synes nok at «Baneheia» lykkes i det den har satt seg fore. Nemlig å sette tykke streker under en serie spørsmål det er legitimt å stille:

Var det «blodtåke» med i bildet da Kristiansen ble dømt (strengere enn sin angivelig mer mer tilbakeholdne bestekompis)? Er det slik at denne saken var så vondt, så tvers gjennom traumatisk og deprimerende, at vi, som nasjon, bare har ønsket å legge den bak oss?

VIL HA SAKEN GJENOPPTATT: Advokat Arvid Sjødin leder Viggo Kristiansens nåværende forsvarsteam. Foto: Lise Skogstad / Scanpix

Jeg kan også si dette: At «Baneheia» ikke er den mest polerte norske «virkelighetskrimen» jeg har sett. At den føles litt røff i kantene (det ble utfordrende å henge med i kronologien i de siste to episodene). At jeg gjerne skulle hørt mer om hva lærere, naboer og venner har å fortelle om Andersen og Kristiansen. Hvem var de? Noen som kan si noe mer?

Som seer blir man sittende og lure på hvor mye relevant informasjon serien velger å ikke gi oss. (Den nevner for eksempel ikke at Kristiansen i 2009 ble dømt for drapstrusler mot en betjent på Ila). Igjen: Savnet av stemmer som er egnet til å utfordre seriens «narrativ», føles akutt.

«Baneheia» er uten tvil en interessant serie, som etter alt å dømme kommer til å avføde en ny debatt om skyldspørsmålet. TV er et sterkt medie.

Det er like utvilsomt en serie man bør se med våkne og kritiske øyne.