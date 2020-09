Mona Sahlin: Snakker ut om romanserykter hos Skavlan

Den tidligere svenske toppolitikeren Mona Sahlin (63) opplevde ryktestorm rundt sitt forhold til sin egen livvakt.

Sahlin forteller også at hun gikk inn i en tung depresjon da hun for fire år siden ble avslørt i å skrive ut en lønnsattest for en tidligere livvakt, der det var oppgitt for høy lønn. Attesten, som var utstedt med myndighetenes brevhode, ble brukt for å kjøpe en leilighet i Saltsjöbaden utenfor Stockholm.

På dette tidspunktet var den tidligere lederen for Socialdemokraterna den svenske regjeringens koordinator i kampen mot voldelig ekstremisme, en jobb hun senere måtte trekke seg fra.

Etter avsløringen oppsto det også en rykteflom rundt Mona Sahlins forhold til denne livvakten, noe som tydelig opprører henne der hun sitter i Skavlan-studio med programlederen på link.

I lørdagens sesongpremiere på TV2 spør Fredrik Skavlan blant annet om hun forstår at mange stiller spørsmål om hvorfor hun gikk så langt for sin egen livvakt.

– Jeg kan forstå mange spørsmål, men hvorfor oppstår spørsmålene rundt meg? At jeg skulle ha en kjærlighetshistorie med min livvakt? Han er lykkelig gift - jeg viet ham - jeg er lykkelig gift med Bosse gjennom 40 år. Hvorfor får en kvinnelig politiker plutselig ryktet rundt seg at hun har en elsker? spør hun.

For å understreke poenget legger Mona Sahlin til, henvendt mot det tomme studioet hun sitter i:

– Hadde det vært publikum her, ville jeg spurt dem: Hvor mange tror at jeg skaffet meg en elsker? Da tror jeg at 80 prosent hadde svart ja. Og det gjør vondt, sier Mona Sahlin.

Gjennom sin lange politiske karriere har Mona Sahlin flere ganger vært i trøbbel med kemner og skattemyndigheter, noe som også har skadet henne politisk. Hun har imidlertid alltid kommet tilbake, men etter episoden i 2016 gikk hun inn i en depresjon som gjorde at hun trakk seg tilbake fra offentligheten.

Til nå.

Til Fredrik Skavlan forklarer hun også hvordan depresjonen artet seg.

– Det var en depresjon. Du våkner om morgenen, du husker ikke hva du gjorde i går, du vet ikke hva du skal gjøre i morgen. For å komme ut av sengen, må du først snakke til ditt høyreben og si; «løft deg nå opp og sett deg ned». Ingenting i kroppen fungerte, sier Sahlin, som legger til at hennes selvplagende tanker på et tidspunkt fikk henne til å vurdere om det i det hele tatt var verdt å eksistere.

